Domenica 5 dicembre evento natalizio organizzato dall’Avis di Cupra Marittima In programma l'esibizione per le vie del paese del gruppo musicale "Scozzesi di Offida"

58 Letture Cultura e Spettacoli

Un buon Natale inizia da un gesto semplice: Donare. La parola chiave che in Avis assume un valore immenso, viene incontro, questa volta, alle festività natalizie.

Ebbene sì! Il 5 dicembre alle ore 15.30 l’associazione AVIS di Cupra Marittima con il patrocinio dell’amministrazione Comunale, offre alla cittadinanza un pomeriggio di armonia insieme al gruppo Scozzesi di Offida. Musica itinerante interpretata con l’ausilio di cornamuse e percussioni per una domenica che si preannuncia ricca di atmosfere Natalizie.

Non potevano mancare per l’occasione i doni offerti dall’Avis a tutti i bambini (e non solo) che vorranno intervenire, e perché no, seguire i nostri bravi e simpatici Scozzesi nel loro viaggio Natalizio per le vie del paese. L’Avis di Cupra Marittima quest’anno vuole sensibilizzare il gesto della donazione del sangue attraverso un calendario illustrato dell’anno 2022, che verrà regalato a tutte le famiglie. L’appuntamento è per domenica 5 dicembre alle ore 15.30 da Piazza Possenti attraversando le vie del paese.

da: Avis Cupra Marittima