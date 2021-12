Al PalaFolli di Ascoli Piceno va in scena “Le Prenom – Cena tra amici” L'appuntamento è fissato alle ore 21.00 di sabato 11 dicembre

Nuovo appuntamento con la Rassegna di commedie Ascolinscena al PalaFolli Teatro di Ascoli Piceno con “Le Prenom – Cena tra amici” del Gruppo Teatro TEMPO di Carugate (MI), spettacolo che andrà in scena sabato 11 dicembre 2021 alle ore 21:00.

Il Gruppo Teatro Tempo, nato nel 1983, realizza spettacoli, corsi, rassegne teatrali oltre a curare la biblioteca elettronica dei testi teatrali, una delle più ricche in Italia, a disposizione di chiunque voglia consultare copioni. Pur prediligendo il genere comico-brillante, nel baule dei ricordi del gruppo figurano anche esperienze nei generi classico, musicale, giallo e favolistico. L’attività del gruppo è prepotentemente esplosa dal 1995 con gli spettacoli “La cena dei cretini”, che ad oggi vanta più di 100 repliche, con “Rumors” di Neil Simon e con “Gli allegri chirurghi” che ancora sta raccogliendo i sinceri apprezzamenti di pubblico e organizzatori.

Ad Ascoli sabato 11 dicembre gli attori del Gruppo Teatro Tempo saranno in scena con lo spettacolo “Le prenom – cena tra amici”. La commedia prende spunto dalle discussioni che nascono intorno alla scelta del nome di un prossimo nascituro. La coppia “di destra” rivela il nome che vuole dare al figlio che nascerà di lì a poco e la coppia “di sinistra” erompe in un “non si può”, testimone uno storico amico di famiglia che solo per poco potrà mantenere un ruolo di neutralità molto svizzero…

Uno spunto semplice quanto brillante che scatenerà una serie di situazioni che poco a poco degenereranno in una cena delle beffe e, si sa, le cene in famiglia possono trasformarsi in momenti di scontro memorabili, in cui si abbandonano le maschere, si ignorano le convenzioni delle buone maniere, per sputare veleno o poter dire quello che si pensa in faccia ad amici e parenti. Momenti di cruda verità, insomma.

La regia dello spettacolo è di Valentina Usuelli e Nicoletta Colombo e sul palco saliranno: Silvia Bezzi, Marco Gatta, Andrea Oldani, Danilo Lamperti, Patrizia Varrone, Roberto Grimaldi.

“Le prenom – cena tra amici” è il quarto spettacolo in concorso della Rassegna Ascolinscena che, giunta alla quattordicesima edizione, è un punto di riferimento per il teatro amatoriale italiano. I Premi Ascolinscena, designati da una giuria e dal pubblico abbonato, sono tra i più ambiti dalle compagnie italiane.

Organizzata da Castoretto Libero, DonAttori, Li Freciute e la Compagnia dei Folli, Ascolinscena è realizzata grazie al contributo di Uilt Marche (Unione Italiana Libero Teatro) e di Fainplast srl.

I biglietti per lo spettacolo di sabato 11 dicembre sono già in vendita presso il Teatro PalaFolli (0736 35 22 11) o on-line su www.palafolli.it.

Inizio spettacolo: ore 21:00

Costo biglietti: € 10,00

Per info: www.palafolli.it – 0736 35 22 11

da: Compagnia dei Folli