In arrivo aiuti economici per le attività commerciali e artigiane di Monsampolo del Tronto Le domande possono essere inviate entro il 29 dicembre

Il Comune di Monsampolo del Tronto ha emanato un bando finalizzato a erogare un ulteriore contributo economico straordinario attraverso il fondo per la rinascita socio economica Monsampolo del Tronto COVID-19, per il sostegno alle attività commerciali e artigianali, operanti nel territorio comunale, che abbiano subito sospensioni e/o limitazioni per effetto delle misure straordinarie per il contrasto della diffusione del contagio del virus, disposte con provvedimenti adottati dagli organi legislativi e di governo nazionali e regionali ovvero con specifiche ordinanze del Sindaco del Comune.

Il contributo straordinario complessivo destinato alla seguente misura è pari ad € 27.355,00 ed è assegnato in un’unica soluzione una tantum a fondo perduto nelle seguenti modalità: alle attività che per effetto delle misure straordinarie sopra richiamate abbiano subito sia sospensioni che limitazioni, un contributo di 900,00 euro; alle attività che per effetto delle misure straordinarie sopra richiamate abbiano subito esclusivamente sospensioni oppure limitazioni, un contributo di 700,00 euro.

Possono presentare domanda di contributo le attività commerciali e artigianali che, alla data di emissione del bando, esercitino le seguenti attività presso una unità locale e/o una sede nel Comune di Monsampolo del Tronto: commercio al dettaglio in sede fissa e in esercizi di vicinato siti nel territorio del Comune di Monsampolo del Tronto; attività artigianali di produzione e commercio del settore alimentare; somministrazione di alimenti e bevande; attività artigianali nel settore dei servizi alla persona (quali barbieri, parrucchieri, estetisti); strutture ricettive extra alberghiere di qualsiasi tipologia; piccoli artigiani e imprenditori.

Le domande di contributo dovranno essere presentate al Comune di Monsampolo del Tronto utilizzando l’apposita modulistica scaricabile dal sito istituzionale www.comune.monsampolodeltronto.ap.it, a mano, previo appuntamento telefonico presso l’Ufficio Protocollo del Capoluogo, oppure via PEC all’indirizzo, comune.monsampolodeltronto@pec.it, nel cui oggetto deve essere riportata la dicitura “Fondo rinascita socio economica Monsampolo del Tronto Covid19 – contributo comunale straordinario alle attività commerciali e artigianali”. In entrambi i casi, la scadenza di presentazione delle domande è fissata per le ore 20:00 del 29 dicembre 2021.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il bando predisposto dal Comune di Monsampolo del Tronto nell’apposita sezione del sito istituzionale o contattare gli uffici preposti al numero 0735/704116 o inoltrare una mail all’indirizzo protocollo@comune.monsampolodeltronto.ap.it.

“Abbiamo deciso di promuovere, dopo i contributi a sostegno delle famiglie per le spese domestiche (canoni affitto, bollette e tari) e i buoni spesa, la cui distribuzione avverrà entro Natale, un contributo straordinario rivolto alle attività commerciali e artigianali – dichiarano il Sindaco Massimo Narcisi, l’Assessore alle attività produttive, Marco Teodori e il Presidente del Consiglio Comunale, delegato al commercio, Riccardo Gagliardi – per dare un sostegno economico anche agli imprenditori e ai lavoratori autonomi del nostro territorio che, a causa della pandemia, sono stati maggiormente penalizzati dalle chiusure e dalle limitazioni imposte. Attraverso il fondo per la rinascita socio economica Monsampolo del Tronto COVID-19 vogliamo contribuire a limitare in parte gli effetti della crisi economica e sostenere il nostro tessuto economico e produttivo che in questi mesi ha dimostrato una grande forza di volontà e spirito di sacrificio, e che ci impegneremo a sostenere anche nel prossimo bilancio con ulteriori iniziative”.

da: Comune di Monsampolo del Tronto