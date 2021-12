Ascoli, modifiche alla viabilità per i lavori di riparazione di una conduttura idrica Il provvedimento, valido nella notte tra 23 e 24 dicembre, riguarderà principalmente via Emidio Pacifici Mazzoni

79 Letture Cronaca

Con l’Ordinanza dirigenziale n. 869 del 21 dicembre 2021 l’Amministrazione comunale dispone di istituire, dalle ore 21:00 del 23 dicembre alle ore 06:00 del 24 dicembre p.v., salvo termine anticipato delle opere:

l’interdizione della circolazione veicolare in Via E. Pacifici Mazzoni per il tratto compreso dall’intersezione con Via della Rimembranza (S.P. Rosara) fino a Via L. Castellano, all’interno di tale tratto stradale sarà consentito, sempre in base alle esigenze delle lavorazioni in atto, il transito per gli accessi laterali ubicati prima del punto d’intervento;

il rifasamento di tutte le direzioni di marcia in uscita dalle strade laterali afferenti il tratto stradale da interdire di cui al precedete punto “1” e di quelle comunicanti lo stesso tratto.