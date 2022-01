Riaperto il mattatoio comunale di Ascoli Il sindaco Fioravanti: "Abbiamo effettuato i lavori presso una struttura strategica per l’economia del territorio"

100 Letture Cronaca

“Da quest’oggi, il mattatoio comunale torna a disposizione degli allevatori e di tutti gli operatori che operano nella filiera zootecnica.

Grazie ai tempestivi lavori di ristrutturazione e miglioramento effettuati dalla nostra Amministrazione Comunale, l’Asur ha infatti revocato l’ordinanza che prevedeva la sospensione delle attività del mattatoio. Come avevamo promesso, con estrema rapidità e concretezza abbiamo effettuato i lavori presso una struttura strategica per l’economia del territorio, limitando il più possibile i disagi per tutti coloro che fruiscono del mattatoio.

Ringrazio dunque chi ha collaborato sinergicamente a questo intervento: gli uffici comunali di Lavori Pubblici, Patrimonio ed Edilizia, nonché gli assessori Marco Cardinelli e Dario Corradetti e i dirigenti Ugo Galanti e Paolo Ciccarelli“.