Sei posti a disposizione a Monsampolo del Tronto per il Servizio Civile Universale La scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è fissata a venerdì 28 gennaio

96 Letture Cronaca

C’è tempo fino del 28 gennaio 2022 per partecipare al bando per il Servizio Civile Universale. Sono 6 i posti disponibili per progetti che riguardano la cultura e i servizi sociali: Riprendiamo il filo 3.0: destinazione cultura (2 posti disponibili), DIVERSA.MENTE 2.0: nessuno resta indietro (2 posti disponibili), Il villaggio della speranza 3.0: la fabbrica dei sogni (2 posti disponibili).

“Il servizio civile rappresenta un’opportunità davvero molto importante per i giovani – dichiarano il Sindaco Massimo Narcisi e l’Assessore alle politiche giovanili Luca Schiavi – attraverso la quale, i volontari, avranno la possibilità di poter vivere un esperienza molto formativa, sia a livello umano sia professionale, che gli permetterà di conoscere meglio il mondo del lavoro e di cimentarsi in settori strategici come la cultura e i servizi sociali. Lanciamo un appello ai giovani monsampolesi, affinché possano usufruire di questa bellissima opportunità, mettendo così al servizio della propria comunità, tutte le loro competenze e il loro entusiasmo”

Il Servizio civile universale ha la durata di 12 mesi ed è rivolto ai i ragazzi che hanno compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno d’età (28 anni e 364 giorni) ai quali sarà corrisposto un assegno mensile pari a € 444,30. La domanda di partecipazione dovrà essere esclusivamente inviata tramite la piattaforma DOL (https://domandaonline.serviziocivile.it) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone, alla quale, per accedervi, è necessario essere dotati di SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).

Per avere maggiori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Segreteria del Comune di Monsampolo del Tronto ai seguenti riferimenti: 0735/704116 – segreteria@comune.monsampolodeltronto.ap.it.

Il bando e le schede dei tre progetti, sono scaricabili dal sito istituzionale www.comune.monsampolodeltronto.ap.it.

da: Comune di Monsampolo del Tronto