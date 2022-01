Il PD invoca la sospensione dei mutui relativi a immobili danneggiati dal sisma Il segretario provinciale Ameli: "Serve una norma che consenta di sanare la grave carenza del Milleproroghe"

86 Letture Politica

“Accolgo con piacere la presa di posizione del Commissario Legnini e del presidente dell’ABI Patuelli che chiedono l’urgente proroga della sospensione delle rate dei mutui e degli altri finanziamenti relativi agli immobili ancora inagibili dopo il sisma del 2016. Un argomento che il Partito Democratico” commenta il segretario provinciale di Ascoli Piceno Francesco Ameli “ha posto all’attenzione del Governo già tempo fa grazie all’impegno del gruppo consiliare in Regione con documenti votati all’unanimità e attraverso una nota congiunta dei segretari delle Federazioni dei territori colpiti dal sisma”.

“Se il Milleproroghe avrà tempi più lunghi per la sua conversione è bene che il Parlamento, a prescindere dalle posizioni politiche, faccia la sua parte: sono state tantissime le persone che hanno riposto in noi la fiducia come Partito in grado di essere concretamente vicino alle esigenze concrete del post sisma.”

“È assurdo che le banche stiano riscuotendo le rate dei mutui di famiglie che hanno ancora edifici danneggiati dal sisma e di imprese che non sono ripartite. Serve una norma che consenta di sanare la grave carenza del Milleproroghe nel quale non è stata inserita la proroga dei mutui richiesta dal Commissario Legnini. Ad ogni buon conto il suo impegno tenace e competente” conclude Ameli “ci rassicura. Vigileremo affinché non si ripeta la gravissima “dimenticanza” di dicembre che sta creando serie difficoltà a un tessuto già fragile.”

da: Partito Democratico Ascoli Piceno