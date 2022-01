Chiusa per lavori la Strada provinciale 253 “Dell’Acquachiara” a Castignano Al via interventi per 440mila euro

L’Amministrazione Provinciale informa che iniziano in questi giorni le attività di cantiere per la messa in sicurezza della S.P. n. 253 Dell’Acquachiara nel territorio del Comune di Castignano. Verrà realizzato, nell’ambito del sesto piano stralcio Anas, un intervento dell’importo complessivo di circa 440mila euro. In particolare, è in programma la realizzazione di un’opera di contenimento del muro sovrastante la sede stradale. Saranno anche predisposte opere di regimentazione idraulica e portata a termine la sistemazione del piano viario.

Per consentire alla ditta incaricata di allestire il cantiere e avviare i lavori, il Settore Viabilità della Provincia ha disposto con ordinanza la chiusura al transito della strada interessata, dal Km. 0+000 al Km. 0+500 a partire dal giorno 26 gennaio. Il provvedimento rimarrà in vigore fino all’ultimazione dell’intervento prevista, nei termini contrattuali, entro l’11 marzo. Si informa che il traffico veicolare sarà pertanto deviato sulla strada comunale Via del Crocifisso e sulla S.P. n. 17 Castignanese.