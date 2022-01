Doppio appuntamento ad Ascoli con lo spettacolo “Tutti nell’armadio” La compagnia teatrale DonAttori si esibirà al PalaFolli sabato 29 e domenica 30 gennaio

E’ un doppio appuntamento quello al PalaFolli teatro per la nuova commedia della compagnia DonAttori dell’Avis Comunale di Ascoli Piceno. Lo spettacolo “Tutti nell’armadio” andrà in scena sabato 29 gennaio 2022 alle ore 21:00 e in replica domenica 30 gennaio alle ore 17:30. La vendita dei biglietti prosegue, quasi esauriti quelli per sabato sera, ancora disponibili quelli per domenica pomeriggio.

La commedia è scritta da Biagio Giardini e diretta da Alessandra Giardini, entrambi coinvolti anche in scena come attori. La storia si svolge all’interno di un appartamento in ristrutturazione in cui l’armadio che domina la scena sarà il vero protagonista. Ogni personaggio crede di trovarci dentro la persona dei suoi desideri, ma involontariamente finisce per trovarne sempre qualcun’altra! Un vortice di intrecci, doppi sensi, inganni, scene piccanti, tradimenti, malintesi e gags che troveranno una lieta soluzione solo alla fine.

Sul palco del PalaFolli saliranno Gabriele Baldassarri, Emilio Iuliani, Biagio Giardini, Alessandra Lazzarini, Laura Vernardi, Alfonso Pacetti, Paolo Fratoni, Vanessa Soletti, Maria Grazia Giovannozzi, Cesare Presciutti, Patrizia Cangemi. Assistente alla regia è Dora Cruciani ed i costumi sono di Grazia Ciotti e Diletta Pavolini. Le scenografie sono state curate da Barbara Collina “Le vie dell’Arte” e Cecilia Sanchez, il service audio e luci è di SAT Service srl, fotografo di scena è Walter Mazzuca.

Da quindici anni i DonAttori organizzano Ascolinscena insieme alle compagnie ascolane Li Freciute, Castoretto Libero e Compagnia dei Folli e “Tutti nell’armadio” è uno degli spettacoli fuori concorso presentati quest’anno nella Rassegna che si avvia alla sua conclusione il prossimo 12 febbraio.

“Tutti nell’armadio” debutta sabato 29 gennaio alle ore 21:00 con replica domenica 30 gennaio alle ore 17:30.

I biglietti sono già in vendita presso il Teatro PalaFolli (0736 35 22 11) o on-line su www.palafolli.it.

Si ricorda che per l’accesso al teatro, come da disposizione ministeriale, è richiesta esibizione di Green Pass Rafforzato e l’uso della mascherina Ffp2, anche durante lo spettacolo.

Inizio spettacolo:

sabato 29 gennaio ore 21:00

domenica 30 gennaio ore 17:30

Costo biglietti: € 10,00

Per info: www.palafolli.it – 0736 35 22 11