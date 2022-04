Sabato 9 aprile riapertura al pubblico della biblioteca “Gabrielli” di Ascoli Piceno La cerimonia si svolgerà dalle ore 11.00

Si informa che sabato 9 aprile, al Polo Sant’Agostino, si svolgerà la cerimonia di riapertura della biblioteca comunale “Gabrielli”.

Di seguito il programma dell’evento:

Ore 11

Saluti

Sindaco Marco Fioravanti

Assessore alla Cultura, Donatella Ferretti

Direttore della biblioteca, Roberto Palumbo

Intitolazione dell’archivio storico iconografico a Paolo Seghetti

Ore 12

Mostra concorso “L’arte e le catene” a cura di Frida Academy

Ore 16 (chiostro della biblioteca)

Letture per bambini a cura di ‘Nati per leggere’ in collaborazione con ‘Civiltà Picena’

Ore 17

Sala Gagliardi: “Legg’io”, in collaborazione con Laboratorio Minimo Teatro e Libreria Rinascita sul tema della pace

Sala Fabiani: “Documenti per la ricerca” con Maria Elma Grelli e Andrea Anseli

Ore 18 (auditorium Cellini)

Conferimento del “Premio Sparti”, prima edizione. A cura di Frida Academy