Tutto pronto per la settima edizione del Trofeo “Città di Maltignano” La competizione ciclistica riservata alla categoria Juniores è in programma nella giornata di domenica 10 aprile

63 Letture Sport

Torna l’appuntamento con il 7° Trofeo Città di Maltignano, 6° Memorial Luigi Fanini, in programma domenica pomeriggio a Maltignano.

La gara ciclistica categoria Juniores, organizzata dall’ ASD Cycling team Fonte Collina, dall’Asd Antonio Franchi e con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale, promette interesse e passione tra gli addetti ai lavori, oltre a scaldare i cuori dei tanti appassionati di ciclismo.

Il percorso di 102 chilometri è quello tradizionale con l’anello iniziale di 11,5 chilometri sviluppato intorno al paese (Maltignano, Piane di Morro e Bivio Villa Mattoni) da ripetere inizialmente sei volte per lasciare spazio a un secondo anello di 11 chilometri da fare due volte con uno strappo in salita di 500 metri (punte al 16%) circa che selezionerà il gruppo dei migliori verso la conquista del traguardo di Maltignano. Il ritrovo per atleti e team è fissato a partire dalle 10:00 presso il campo sportivo, mentre la partenza è fissata alle ore 15:00.

Armando Falcioni, sindaco di Maltignano: “Abbiamo la fortuna di avere una società molto attiva come la Fonte Collina Studio Latini che trasmette ottimismo in un momento particolare che stiamo vivendo attualmente. Riprendiamo un po’ di vita attiva dopo l’emergenza Covid che ha cristallizzato la nostra comunità. Questa iniziativa la accogliamo con grande entusiasmo e ci fa riprendere confidenza con la quotidianità e la passione per questo sport”.

Claudio Flamini, consigliere con delega al bilancio: “Per l’amministrazione Comunale è un appuntamento annuale che mai come quest’anno, dopo lo stop forzato del 2020 e la ripresa dello scorso anno, vuole essere un segnale di rilancio per il paese e per l’intera comunità maltignanese. Questo evento, a livello nazionale, si colloca in una serie di altri eventi che si sono tenuti e che si terranno con la volontà di rivitalizzare il paese e ricreare quello spirito di aggregazione che ci contraddistingueva nel periodo precedente al terremoto”.

da: Comune di Maltignano