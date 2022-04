Anche la Provincia di Ascoli Piceno aderisce alla Marcia della Pace Perugia-Assisi A rappresentarla sarà il Consigliere Stefano Novelli

90 Letture Cronaca

Con decreto del Presidente, la Provincia di Ascoli Piceno ha aderito formalmente all’edizione straordinaria della Marcia PerugiAssisi della pace della fraternità che si terrà domenica 24 aprile. In rappresentanza dell’Amministrazione Provinciale sarà presente alla manifestazione il Consigliere con delega alla cultura e all’istruzione Stefano Novelli.

“La Provincia ha inteso aderire a questa iniziativa di sensibilizzazione sui valori universali della pace e della civile convivenza tra i popoli – evidenzia il Presidente Loggi – la Marcia PerugiAssisi, per il suo significato simbolico e per i luoghi che la caratterizzano, riesce infatti a interpellare le coscienze dei cittadini e delle istituzioni. Questa edizione straordinaria – aggiunge Loggi – è anche un modo di fare proprio l’appello di Papa Francesco contro la guerra che rappresenta una strada insensata e senza via d’uscita per risolvere le controversie tra le nazioni che invece devono essere composte attraverso il dialogo e la diplomazia”.

“La Provincia da sempre ha preso parte alle attività promosse dal Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i diritti umani e, anche questa volta, con la sua partecipazione vuole esprimere preoccupazione per un conflitto cruento e drammatico che coinvolge il cuore dell’Europa e rischia derive sempre più pericolose e allarmanti – dichiara il Consigliere Novelli – esprimo inoltre vicinanza al popolo ucraino colpito da un’aggressione militare che sta provocando vittime innocenti e innumerevoli e indicibili sofferenze”.