Presentata ad Ascoli la nuova edizione del Memorial Alessandro Troiani L'evento, in programma nella serata di mercoledì 8 giugno, vedrà la partecipazione di Elisa e Marco D'Amore

111 Letture Cultura e Spettacoli

Saranno Elisa e Marco D’Amore a salire sul palco di Piazza del Popolo insieme a Dario “Dardust” Faini per il Memorial Alessandro Troiani. Due artisti di altissimo livello per l’ormai tradizionale evento benefico giunto alla 23a edizione, che si svolgerà mercoledì 8 giugno alle ore 21. I biglietti saranno in vendita da questa settimana, online e alla biglietteria del teatro. “Ci tenevo – ha esordito il direttore artistico Dario Faini – a presentare gli ospiti di quest’anno: ci sarà Elisa, figura imponente per la cultura pop italiana, un’artista completa ed eccezionale. Poi il momento del monologo sarà affidato a Marco D’Amore, attore di primissimo piano. Ci sarò anche io per una delle mie poche performance live”.

Il sindaco Marco Fioravanti ha spiegato: “Si tratta di uno degli eventi più importanti dell’anno per la nostra città. Il ricavato sarà destinato al reparto di Ematologia, per il quale Alessandro Troiani si è speso con tutte le sue forze. Questo Memorial è un appuntamento importante a livello artistico, sociale e sanitario: farlo all’inizio dell’esatte rappresenta anche un segnale di rinascita”. L’assessore comunale agli eventi, Monia Vallesi, ha sottolineato la qualità di questo appuntamento: “Ringrazio l’organizzazione che in questo modo ricorda un ragazzo come Alessandro e porta in città artisti di fama. Un’iniziativa che va avanti per una nobile causa e che sosteniamo da sempre, anche per sostenere chi combatte questa battaglia ogni giorno”.

Il presidente dell’Ail Ascoli, Giuliano Agostini, ha parlato dello spirito del Memorial: “Vogliamo ricordare Alessandro Troiani, che ha dato il via alla grande famiglia Ail. Quello che abbiamo oggi ad Ascoli è un reparto di eccellenza e lo dobbiamo all’intuizione di Alessandro. Vogliamo anche lanciare un messaggio per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della ricerca: i progressi della medicina possono salvare vite umane e quindi è importante raccogliere fondi per il reparto di ematologia, perché la diagnosi precoce permette di avere cure migliori”.

Leonardo Galieni, figlio del primario Piero, ha concluso: “Questo Memorial è possibile grazie al genio e all’entusiasmo di Dario Faini e per merito degli enti istituzionali e delle aziende che lo sostengono. Si tratta di un evento unico nel suo genere, di rilevanza nazionale”.