Incidente sul lavoro a Monsampolo del Tronto, muore un operaio di 24 anni Simone Ferri, di Castel di Lama, è caduto dal tetto di un capannone in circostanze non ancora pienamente chiarite

Un operaio di 24 anni, Simone Ferri, ha perso la vita nella giornata di giovedì 26 maggio dopo essere caduto dal tetto di un capannone a Monsampolo del Tronto.

La tragedia si è consumata intorno alle ore 13.30. Il giovane, residente a Castel di Lama, si trovava al lavoro in via Caini quando, per cause tutt’ora in corso di accertamento, avrebbe improvvisamente perso l’equilibrio, cadendo al suolo da un’altezza di circa 8 metri.

A niente è servito l’intervento sul posto da parte del personale sanitario del 118: Ferri, purtroppo, è deceduto prima ancora di poter essere trasportato in ospedale. L’esatta dinamica dell’incidente sul lavoro è al vaglio dei Carabinieri e degli ispettori dell’Area Vasta 5.