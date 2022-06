Sabato 4 giugno presentazione del libro “Naufragio Mediterraneo” ad Ascoli Piceno L'evento si svolgerà a Palazzo dei Capitani

82 Letture Cultura e Spettacoli

Un incontro per parlare della guerra in Ucraina e conoscere a fondo le conseguenze del conflitto per l’Europa, l’Italia e per tutta l’area del Mediterraneo.

Sabato 4 giugno alle ore 17.30, alla sala dei Savi del Palazzo dei Capitani, sarà presentato il volume “Naufragio Mediterraneo”, alla presenza degli autori Paolo Quercia (docente di Studi strategici dell’Università di Perugia) e Michela Mercuri (docente di Geopolitica del Medio Oriente di Unicusano).

Il pomeriggio sarà aperto dai saluti istituzionali del sindaco Marco Fioravanti e dell’assessore alla Qualità della vita, Maria Luisa Volponi, mentre a moderare l’incontro sarà Stefania Mistichelli.