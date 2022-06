Malore fatale in hotel, soccorsi inutili per un turista a San Benedetto del Tronto Deceduto un 78enne di Reggio Emilia

Un turista emiliano di 78 anni ha perso la vita dopo aver accusato un malore nella serata di sabato 18 giugno in una struttura ricettiva di San Benedetto del Tronto.

Era quasi l’ora di cena quando G.S., residente a Reggio Emilia, si è accasciato a terra a causa di un improvviso malore che non gli ha lasciato alcuno scampo. I sanitari del 118 si sono precipitati presso l’hotel Sayonara, non riuscendo però a far riprendere conoscenza all’anziano.

Si attendono ora gli esiti dell’autopsia disposta sul corpo del 78enne, presenza fissa a San Benedetto ormai da molte estati. L’uomo avrebbe dovuto trascorrere due settimane sulla Riviera delle Palme assieme ai propri familiari.