Carenza idrica, il Comune di Ascoli invita la cittadinanza a un uso consapevole Il sindaco Fioravanti: "Le conseguenze delle scarse precipitazioni dei mesi scorsi sono evidenti"

54 Letture Cronaca

L’Amministrazione comunale invita tutta la cittadinanza a fare un uso consapevole dell’acqua. L’andamento climatico della stagione invernale è stato caratterizzato dalla scarsità delle precipitazioni piovose e nevose, con conseguenti prevedibili criticità nell’approvvigionamento idrico e nell’erogazione del relativo servizio agli utenti.

“Utilizzare la risorsa idrica in modo consapevole e responsabile – ha detto il sindaco Marco Fioravanti – è fondamentale in un momento particolarmente difficile dal punto di vista climatico come quello attuale. Le conseguenze delle scarse precipitazioni dei mesi scorsi sono evidenti in questa fase e quindi invito tutti gli ascolani a utilizzare l’acqua in modo consapevole, evitando usi impropri e limitandoli alle sole esigenze igienico-potabili”.