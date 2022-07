Sold out per la Quintana di luglio 2022: incasso record di oltre 75mila euro Il sindaco Fioravanti: "Molteplici le motivazioni che hanno condotto a questo risultato"

L’edizione di luglio 2022 della Quintana di Ascoli Piceno ha fatto registrare il sold out: l’incasso ha superato i 75.000 euro. Solo nel 2014, anno del sessantennale, si era registrato un incasso simile, ma in quell’occasione il regolamento non prevedeva gli sconti applicati ora: quella di luglio è stata quindi un’edizione da vero e proprio record. La Quintana della ripartenza ha rappresentato un indiscusso successo di pubblico, riscontrato anche osservando vie e strade gremite durante il passaggio del corteo. Tanto per la sfilata di andata quanto per quella di ritorno, nonostante l’ora tarda e l’aria inaspettatamente frizzante per la stagione.

Soddisfatto il Magnifico Messere Marco Fioravanti: “Sono molteplici le motivazioni che hanno condotto a questo risultato. Una delle principali è sicuramente da ricercare nella grande voglia di ripartenza da parte di tutti, dopo lo stop forzato del 2020 e le restrizioni del 2021. Ma tra i tanti fattori, c’è anche quello del grande lavoro svolto dai volontari e dagli addetti che contribuiscono a far crescere e migliorare, anno dopo anno, lo spettacolo della Quintana”.

La Giostra di luglio 2022 ha ripagato il grande entusiasmo degli spettatori radunatisi al campo. Il corteo è stato particolarmente apprezzato, anche in virtù della riduzione del numero di figuranti imposta dal nuovo regolamento di sfilata, che ha garantito una maggior accortezza nei dettagli.

Il Presidente del Consiglio degli Anziani, Massimo Massetti, ha poi concluso: “La Giostra di luglio è stata una delle più spettacolari, svoltasi senza incidenti e con tempi record, portando al testa a testa dei due cavalieri ormai veterani. Il corteo elegante e curato. La Quintana non è il lavoro di un leader, che prevale sugli altri, ma il lavoro di tanti gregari che insieme fanno cose immense”.