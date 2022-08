Il SUP più adatto a te – Outlet Outride A Senigallia, con la consulenza degli esperti in negozio, impossibile non trovare la tavola da standup paddle giusta

Il sup è facile, divertente e adatto a tutti. Ma come si sceglie la tavola giusta? A Senigallia la risposta è semplice: basta recarsi all’Outlet di Sup e surf Outride (zona Cesanella).

Outride è un’azienda italiana specializzata negli sport estivi e produce una grande varietà di modelli: impossibile non trovare la tavola da standup paddle adatta, insieme alla consulenza degli esperti in negozio. I sup gonfiabili sono leggeri e comodi da trasportare, perfetti per chi vuole portarli in viaggio e ha poco posto per riporti durante l’inverno. I sup rigidi invece sono molto stabili e performanti e si possono usare anche per surfare le onde.

Il SUP apre una nuova dimensione del surf: non servono né vento né onde! Questo lo rende molto interessante per chi vuole godersi il mare sulla costa Adriatica, sui fiumi e sui laghi. Uomini e donne di tutte le età possono raggiungere grandi miglioramenti e divertirsi grazie alla larghezza ed alla stabilità delle tavole: un esercizio full-body e metabolico che impazza sui giornali e sui social.

Nato da un’antica tradizione hawaiana il SUP (Stand Up Paddle) è sempre più diffuso come passatempo o anche come attività sportiva vera e propria. Combina elementi di vari sport d’acqua come il surf e il kayak ed è adatto ad essere praticato in qualsiasi tipologia di acqua e per tutte le fasce d’età. Il focus del SUP è lo stare in piedi su una tavola da surf appositamente larga e con un adeguamento volume, utilizzando una pagaia per controllare la direzione, sia in acque calme, sia per raggiungere la line-up delle onde.

