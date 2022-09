Scoperto il cadavere di un’anziana sulla spiaggia di San Benedetto del Tronto A nulla è valso l'intervento dei sanitari del 118, che hanno potuto solamente accertarne il decesso

Un’anziana di circa 80 anni è stata trovata priva di vita sulla spiaggia di San Benedetto del Tronto: inutile qualsiasi tentativo di soccorrerla.

La tragica scoperta è stata fatta da un passante intorno alle ore 19.00 di martedì 13 settembre. Subito dopo l’allarme, i sanitari del 118 si sono precipitati sul posto, tentando per diversi minuti di far riprendere conoscenza alla donna prima di dichiararne l’avvenuto decesso. Con ogni probabilità la vittima sarebbe stata colpita da un malore non appena uscita dall’acqua, stramazzando così sulla battigia: probabile che la salma sia ora sottoposta ad autopsia per fugare ogni dubbio sulle cause che hanno condotto al decesso dell’anziana.