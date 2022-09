Tremendo frontale tra Montefiore sull’Aso e Massignano, grave un ciclista Ferito un 41enne di Civitanova Marche, poi trasferito in eliambulanza all'ospedale regionale di Ancona

Verserebbe in gravi condizioni il ciclista rimasto coinvolto in un incidente stradale nella tarda mattinata di mercoledì 21 settembre, nel tratto della Provinciale 58 “Montevarmine” compreso tra Montefiore sull’Aso e Massignano.

Protagonista della vicenda un 41enne di Civitanova Marche, S.M. le sue iniziali. L’uomo era sulla via del ritorno verso casa quando si sarebbe allargato troppo in un tratto in discesa, scontrandosi così con una Renault Clio che stava transitando nel senso di marcia opposto.

La conducente dell’automobile non ha potuto fare nulla per evitare l’impatto, talmente violento da sfondare il parabrezza e parte del tettuccio della vettura. Raggiunto sul posto dai sanitari del 118, il 41enne è stato trasportato d’urgenza in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette di Ancona, per via dei gravi traumi e delle fratture riportate nello scontro.