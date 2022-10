Due arresti a San Benedetto del Tronto per coltivazione di marijuana Rinvenute all'incirca una sessantina di piante

Nelle prime ore della mattinata di martedì 4 ottobre, le forze dell’ordine sono intervenute nel territorio di San Benedetto del Tronto, dov’è stata scoperta una vasta coltivazione di cannabis.

In totale i Carabinieri del comando locale hanno individuato circa 60 piante, che sorgevano in un appezzamento di terreno a ridosso della Salaria: alla loro maturazione, avrebbero potuto fornire fino a un massimo di 9 chilogrammi di marijuana.

I controlli sono poi stati estesi anche all’abitazione del proprietario del campo, residente in una vicina palazzina. Qui i militari hanno trovato all’incirca 200 grammi di marijuana, posti sotto sequestro insieme a tutta l‘attrezzatura utile a portare avanti la piantagione. Il padrone di casa e un secondo individuo sono quindi stati tratti in arresto per coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.