Statale Adriatica più sicura a Grottammare, in Regione un progetto da 350mila euro Il sindaco Piergallini: "Procederemo appena possibile ad inserire il progetto delle due rotatorie nel Prg"

90 Letture Cronaca

Asfalto nuovo anche per il tratto nord della Ss16: un progetto di fattibilità da oltre 350 mila € attende l’esito dell’istruttoria regionale per l’ottenimento di fondi destinati al miglioramento della rete stradale*.

L’elaborato redatto dal servizio comunale di Progettazione è stato recentemente approvato dalla Giunta comunale con l’obiettivo è di proseguire la manutenzione straordinaria della Strada statale 16 verso nord, nei tratti maggiormente ammalorati compresi tra la rotatoria in prossimità di via Della Fratellanza e il confine con il territorio di Cupra Marittima.

L’opera andrebbe a concludere la sistemazione dell’intera linea statale adriatica dal momento che lo stesso genere di intervento è stato già realizzato dal ponte sul Tesino fino al confine sud.

Per partecipare al bando regionale è richiesto un cofinanziamento comunale per almeno il 30% del costo complessivo dell’intervento stimato in € 357.142,85. Il contributo massimo concedibile è di € 250.000.

Il progetto approvato è parte di un programma di interventi di miglioramento della sicurezza stradale, come spiega il sindaco Enrico Piergallini: “Eravamo pronti a presentare a finanziamento un bel progetto che prevedeva la realizzazione di due rotatorie sulla Ss16, una all’incrocio con via Marche, l’altra con via Galilei, per rendere più fluido lo scorrimento del traffico e iniziare a ridurre la presenza dei semafori. Ciò, purtroppo, non è stato possibile poiché il bando richiedeva che tali rotatorie fossero già inserite nei documenti di pianificazione urbanistica. Per questa ragione, per non perdere l’occasione, abbiamo presentato a finanziamento un progetto ugualmente strategico che prevede il rifacimento dell’asfalto su tutto il tratto della Statale a nord del Tesino. Nel frattempo, procederemo appena possibile ad inserire il progetto delle due rotatorie nel Prg, affinché le Amministrazioni a venire possano partecipare a bandi come questo”.

*Bando pubblico per la concessione di contributi a favore dei Comuni marchigiani per la progettazione e realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento della rete stradale, ai sensi dell’art. 1 cc. 134 e seguenti della Legge 30 dicembre 2018, n. 145.