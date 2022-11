Al teatro Concordia di San Benedetto del Tronto va in scena “Il marito invisibile” Lunedì 14 e martedì 15 novembre alle 20.45

Lunedì 14 e martedì 15 novembre Maria Amelia Monti e Marina Massironi sono protagoniste de “Il marito invisibile”, di Edoardo Erba, che va in scena al Teatro Concordia di San Benedetto del Tronto nella stagione realizzata da Comune e AMAT con il contributo di Mic e Regione Marche e il sostegno di BiM Tronto.

Scritta e diretta da Edoardo Erba, “Il marito invisibile” è tutta incentrata sulla scomparsa della nostra vita di relazione. In un atto unico dal ritmo incalzante, con la loro personale verve comica, le due brillantissime attrici ci accompagnano in un viaggio quanto mai attuale nella realtà virtuale. Fiamma e Lorella, amiche cinquantenni che non si vedono da tempo, si incontrano in una videochat e una delle due rivela che il suo nuovo marito ha una particolarità: quella di essere invisibile!

«Nella regia – scrive Erba – ho voluto creare una realtà virtuale più ricca e articolata della realtà che vediamo sul palco. Il contrasto, funzionale alla storia che la commedia racconta, mette lo spettatore in una situazione nuova. Benché composto da cinque scene con passaggi di tempo fra l’una e l’altra (cinque atti, si sarebbe detto una volta) lo spettacolo non prevede mai il buio. Ne esce un atto unico dal ritmo incalzante, che cattura lo spettatore dalla prima battuta, senza lasciargli mai la possibilità di distrarsi».

Lo spettacolo, che tornerà nuovamente nei teatri delle Marche in gennaio, a Pollenza il 22, a Sant’Elpidio a Mare il 24 e a Urbino il 25, è prodotto da Gli Ipocriti-Melina Balsamo. Le scene sono di Luigi Ferrigno, le musiche di Massimiliano Gagliardi, i costumi di Nunzia Russo, le luci di Giuseppe D’Alterio, il suono di Salvatore Addeo, i video di Davide Di Nardo e Leonardo Erba.

Biglietti: al Teatro Concordia (largo Mazzini, 1 tel. 0735/588246) nei due giorni precedenti e il giorno di spettacolo dalle 17.30, nelle biglietterie del circuito Amat/VivaTicket e online su vivaticket.com (con aggravio sul biglietto in favore del gestore del servizio).

Informazioni: Teatro Concordia, tel. 0735/588246, solo negli orari di apertura), Ufficio Cultura del Comune di San Benedetto, tel. 0735/794438 – 0735/794587, comunesbt.it; AMAT ad Ancona, tel. 071/2072439, amatmarche.net.

