Spaccio di cocaina e marijuana ad Ascoli, scattate le manette per un 28enne L'operazione è stata portata a termine dalla Polizia

Nella giornata di giovedì 10 novembre, la Polizia di Stato di Ascoli Piceno ha arrestato un 28enne di origini albanesi, sorpreso in possesso di una considerevole quantità di sostanze stupefacenti.

Dopo alcuni giorni di appostamenti portati avanti in zona Borgo Solestà, i poliziotti hanno fermato un 30enne ascolano subito dopo il suo incontro con il pusher, trovandogli addosso una bustina contenente cocaina.

La perquisizione effettuata nei confronti del 28enne ha invece portato alla scoperta di altri 24 involucri simili, tutti con la medesima sostanza illecita. Le forze dell’ordine hanno poi passato al setaccio anche l’abitazione del giovane albanese, rinvenendo complessivamente 20 grammi di cocaina, un etto di marijuana e ben 11.000 euro in contanti. Il pusher è stato quindi tratto in arresto per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio: si trova ora agli arresti domiciliari.