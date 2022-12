Monsampolo del Tronto, in scadenza le domande per i contributi per il caro-bollette C'è tempo fino al 16 dicembre

85 Letture Cronaca

L’Amministrazione Comunale di Monsampolo del Tronto ha pubblicato l’Avviso pubblico per la concessione di contributi una tantum a sostegno delle spese per le utenze domestiche (gas e luce). A disposizione ci sono 27.000 euro che l’Amministrazione Comunale, grazie al contributo del Bim Tronto – Bacino Imbrifero Montano del Tronto, ha inteso destinare ai cittadini per fare fronte all’aumento significativo dei costi per le bollette energetiche (gas e luce). Possono presentare domanda i residenti nel Comune di Monsampolo del Tronto con ISEE ordinario o corrente in corso di validità, non superiore a € 12.000. Al beneficio sarà concesso un contributo economico, sulla base dell’ISEE e del numero dei componenti, fino a un importo massimo di 300 euro.

“Come Amministrazione Comunale non possiamo intervenire direttamente sul costo dell’energia – hanno dichiarato il Sindaco Massimo Narcisi e l’Assessore ai Servizi Sociali Alessia Esposto – ma possiamo rendere meno pesanti le bollette attraverso il riconoscimento di un contributo economico. In questo difficile periodo che molti cittadini stanno attraversando era per noi fondamentale intervenire per sostenere le famiglie a fronteggiare l’aumento delle spese per i consumi di energia elettrica e gas. Ci tengo a ringraziare il presidente del Bim Tronto Luigi Contisciani per aver contribuito alla realizzazione di tale misura e per la sensibilità che sempre dimostra nei confronti della nostra comunità e del territorio Piceno”.

La domanda, disponibile sul sito del comune www.comune.monsampolodeltronto.ap.it, dovrà essere trasmessa esclusivamente o tramite pec all’indirizzo comune.monsampolodeltronto@pec.it o consegnata a mano presso l’Ufficio protocollo nella Sede Comunale di Monsampolo, aperto dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 13:00 e il martedì e giovedì dalle 15:00 alle 17:00. Il termine ultimo per la presentazione delle domande è il 16 dicembre alle ore 14:00.

da: Comune di Monsampolo del Tronto