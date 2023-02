Automobilisti intrappolati dalla neve ad Arquata, intervengono i Vigili del Fuoco L'episodio si è verificato nel tardo pomeriggio di domenica 5 febbraio

Soccorritori in azione nel tardo pomeriggio di domenica 5 febbraio nel tratto della Sp 447 compreso tra Castelluccio di Norcia e Forca di Presta, nel territorio di Arquata del Tronto, dove diversi veicoli sono rimasti intrappolati per via di un’abbondante nevicata.

L’accumularsi di una grande quantità di neve ha infatti reso impossibile percorrere la strada. Dieci automobili e un autobus sono quindi stati raggiunti intorno alle 18.30 dai Vigili del Fuoco di Ascoli Piceno e Perugia, i quali hanno assistito le persone presenti e hanno consentito ai mezzi di raggiungere il tratto stradale già pulito dopo il passaggio dei mezzi spazzaneve. Le operazioni, a cui ha preso parte anche il personale del Soccorso Alpino, si sono concluse intorno alle ore 21.00.