Giochi della Chimica, due studenti ascolani tra i migliori delle Marche Ottimo risultato per Marta D'Andrea e Daniele Cicconi

Lunedi 27 febbraio si sono svolte le selezioni d’Istituto per i “Giochi della Chimica”, competizione rivolta agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado e organizzata dalla Società Chimica Italiana su incarico del Ministero della Pubblica Istruzione e del Merito.

Gli studenti Daniele Cicconi e Marta D’Andrea, che frequentano l’indirizzo “Chimica-Materiali e Biotecnologie” dell’I.T.T. “E. Fermi”, sono rientrati tra i quaranta migliori studenti della Regione Marche per la classe C ovvero studentesse e studenti del triennio dei nuovi Istituti Tecnici-indirizzo Chimica, Materiali e Biotecnologie. Il 29 Aprile i ragazzi parteciperanno alle selezioni regionali per l’accesso alla fase nazionale. Il risultato raggiunto conferma la solida preparazione degli allievi, il loro impegno nello studio e nell’approfondimento degli argomenti trattati nonché la loro grande curiosità per la Chimica, disciplina dalle mille sfaccettature.

da: I.I.S. “Fermi-Sacconi-Ceci”