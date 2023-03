Grande successo per la serata finale della rassegna teatrale “Ascolinscena” Ad aggiudicarsi il premio come Migliore Spettacolo è stato "L'acquario" della Compagnia dell'Eclissi

Sabato scorso, 18 marzo 2023, presso il Teatro PalaFolli di Ascoli Piceno si è svolta la serata finale della XV edizione della Rassegna di Commedie Ascolinscena, organizzata da Castoretto Libero, DonAttori, Li Freciute e Compagnia dei Folli.

La serata ha previsto anche la IV Edizione del Concorso Teatrale organizzato da Ascolinscena e AVIS Provinciale di Ascoli Piceno, “AVIS IN CORTO” con i tre finalisti del concorso realizzato con l’intento di sensibilizzare la donazione di sangue come gesto gratuito, di altruismo e culturale. La vicinanza col teatro è anche l’opportunità di parlare ad un pubblico sempre più ampio delle tante iniziativi di Avis Provinciale.

I tre corti teatrali hanno ricevuto un Premio in denaro e le Gocce d’Oro, d’Argento e di Bronzo, uno splendido manufatto realizzato dal maestro ceramista Barbara Tomassini.

A vincere l’edizione 2023 di Avis In Corto è stato “Malala” portato in scena dall’attrice Annalisa Cervellera, di appena 16 anni, che ha saputo emozionare e convincere il pubblico presente in sala che l’ha seguita nel monologo con silenziosa attenzione. Il testo è tratto dal libro “Io sono Malala” scritto dalla giovane attivista pakistana per i diritti delle donne e all’istruzione che nel suo paese è stata vittima di un attentato da parte dei talebani. Il monologo e la sua regia sono stati curati da Teresa Cecere e David Marzi della Compagnia Senza Confine di Fasano, Brindisi. Con dolcezza e bravura, l’attrice Annalisa Cervellera ha reso onore ad una storia tanto bella quanto drammatica. Malala all’età di 13 anni è stata vittima di un attentato che ha reso nota in tutto il mondo la sua storia, nel 2014 ha vinto il Premio Noble per la Pace ed a 17 anni è diventata il più giovane premio nobel della storia.

La Goccia d’Argento è andata a “Storie d’amor murario” della Compagnia Un Passo Avanti di Ascoli con l’attore e autore Biagio Giardini. La Goccia di Bronzo è andata invece alla Compagnia Medem che con “60 minuti” ha riportato sul palco del PalaFolli l’attrice Giovanna Guariniello che lo scorso anno aveva vinto la III Edizione di Avis In Corto.

Dopo Avis In Corto la serata è proseguita con la consegna dei Premi Ascolinscena 2022-2023 che ha visto sul palco salire tutte le compagnie in cartellone. La quindicesima stagione è stata particolarmente ricca e Ascolinscena si conferma un punto di riferimento per le compagnia che portano in scena commedie o spettacoli brillanti.

Gli spettacoli sono stati votati dal pubblico abbonato e dalla giuria degli organizzatori che hanno decretato i seguenti vincitori:

Miglior Attore Non Protagonista: Alberto Bussi per “Uomini sull’orlo di una crisi di nervi” della Compagnia RebArdò di Roma

Miglior Attrice Non Protagonista: Barbara Serafini per “Questa volta te lo dico che…ti amo” della Compagnia Lucky Company di Roma

Miglior Attore Protagonista: Felice Avella – Ernesto Fava – Enzo Tota per “L’acquario” della Compagnia dell’Eclissi di Salerno. La giuria ha ritenuto di assegnare il premio ai tre attori che hanno rappresentato un corpo unico nella messa in scena, mostrando bravura e professionalità

Miglior Attrice Protagonista: Elvira Spartano per “Legami sconnessi” della Compagnia Grocà di Castellana Grotte, Bari

Miglior Allestimento: Compagnia Grocà di Castellana Grotte (BA) per “Legami sconnessi”

Miglior Spettacolo: “L’acquario” – Compagnia dell’Eclissi di Salerno

Gradimento del Pubblico: “Questa volta te lo dico che…ti amo” – Lucky Company di Roma. Questo premio è assegnato esclusivamente dal pubblico abbonato di Ascolinscena.

La serata è stata particolarmente gradevole con i tre corti teatrali messi in scena in modo magistrale dalle tre compagnie finaliste, inoltre il momento delle premiazioni è stato divertente e scorrevole grazie al presentatore ufficiale, Paolo Fratoni della Compagnia Castoretto Libero. Durante la serata è stato possibile anche rivedere alcuni momenti degli spettacoli andati in scena al PalaFolli grazie al video realizzato e montato per Ascolinscena da Pietro Cordoni che da anni segue la rassegna come fotografo ufficiale.

C’è stato spazio anche per un momento di riflessione sulla donazione di sangue con le testimonianze del presidente dell’Avis Provinciale di Ascoli Piceno, Dino Lauretani, il vice presidente Stefano Felice ed il presidente dell’Avis Comunale, Maria Pia Mancini.

Ascolinscena 2022-2023 è stata sostenuta da UILT Marche e Fainplast srl.

Gli organizzatori di Ascolinscena – le compagnie DonAttori, Li Freciute, Castoretto Libero e Compagnia dei Folli – danno l’appuntamento ad ottobre 2023 con la XVI Edizione della Rassegna di commedie al PalaFolli teatro di Ascoli Piceno.

(Foto di Pietro Cordoni)