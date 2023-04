Apertura straordinaria a Pasqua e Pasquetta per la Cartiera Papale di Ascoli Lo rende noto l'Istituto Provinciale di Storia per il Movimento di Liberazione nelle Marche e dell’Età Contemporanea

121 Letture Cultura e Spettacoli

L’ISML- Istituto Provinciale di Storia per il Movimento di Liberazione nelle Marche e dell’Età Contemporanea, in quanto ente gestore, comunica le aperture straordinarie dei Musei della Cartiera Papale di Ascoli Piceno in occasione delle festività Pasquali.

Domenica 9 Aprile – 10:00/13:00 16:00/18:30

Lunedì 10 Aprile – 10:00/13:00

per garantire una migliore fruizione della visita è gradita prenotazione al 347 7784920.

I Musei della Cartiera Papale hanno sede nella struttura che fin dal Medioevo inglobava gli opifici costituiti dai mulini e dalla cartiera, posti poco fuori delle mura cittadine, sulla riva destra del fiume Castellano, dalle cui acque traevano entrambi la forza motrice, nella zona denominata prima Porta Molinara, poi Porta Cartara. Il maestoso complesso edilizio fu realizzato nel 1512, su iniziativa di papa Giulio II Della Rovere. L’opera fu commissionata all’architetto Alberto da Piacenza, già attivo in Vaticano, che si avvalse anche dell’apporto dell’illustre artista Cola dell’Amatrice. L’attuale struttura è il risultato del restauro compiuto tra il 1989 e il 1995; di proprietà della Provincia di Ascoli Piceno, costituisce un prestigioso polo monumentale, tecnologico e storico-culturale.