Presentazione a Monteprandone del nuovo libro di Matteo Piermanni L'evento si terrà domenica 16 aprile al Centro Pacetti

97 Letture Cultura e Spettacoli

Domenica 16 aprile, alle ore 17:30, presso il Centro Pacetti in via San Giacomo n. 107 a Centobuchi, verrà presentato in anteprima “Un lupo speciale. Nuove creature fantastiche”, terzo volume del giovane autore monteprandonese Matteo Piermanni.

L’evento, patrocinato e sostenuto dall’Amministrazione comunale di Monteprandone, sarà presentato da Luigina Pezzoli giornalista de “La Nuova Riviera”, dialogano con l’autore la prof.ssa Ada Ciampini e il prof. Danilo Barbieri, docenti dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Augusto Capriotti” di San Benedetto.

La presentazione sarà intervallata dalle letture dell’attore Marco Santamaria e dei partecipanti del corso di teatro comunale. L’ingresso è libero.

Curato dalla Capponi Editore, il volume è una raccolta di storie che permette di compiere un viaggio attraverso i sogni, in un mondo parallelo. Un sottile legame tra sogno e fantasia pervade tutto il libro, attraverso incontri tra personaggi e creature inaspettate, che avranno molto da insegnare ai loro amici umani.

La seconda parte del libro, è composta da due storie a sorpresa in cui un ragazzo appassionato di Dante, lo incontrerà, e compirà con lui un viaggio attraverso due tipi di inferno, un inferno più moderno, e l’inferno Dantesco. Nella storia ci sono anche interventi in volgare e alcune terzine inventate sulla traccia di quelle della Divina Commedia.

Sarà anche questo un viaggio molto arricchente, in cui il protagonista si troverà davanti dei personaggi, che gli daranno ammonimenti sulla vita, affinché non ripetano quelle azioni così egoistiche, che causano sofferenza negli altri. A chiusura, 10 consigli per diventare piccoli scrittori, con un piccolo laboratorio di scrittura creativa e disegno.

Matteo Piermanni, oggi diciannovenne, ha esordito nel 2019 con “Un lupo speciale e altre creature”, raccolta di otto racconti fantasy per ragazzi incentrata su argomenti come bullismo, rispetto per la natura, egoismo. Nello stesso anno ha pubblicato il secondo volume “Il giardino dei colori” che narra un mondo dove gli adolescenti non scrivono più e gli adulti si preoccupano del fenomeno di nomofobia, la paura incontrollata di rimanere sconnessi dalla rete di telefonia mobile. Oggi è alla sua terza fatica letteraria popolata di nuove creature fantastiche che ci conducono in un mondo di sogno e fantasia.

La presentazione sarà trasmessa in diretta sul sito e le pagine social de “La Nuova Riviera”.