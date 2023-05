Appuntamento ad Ascoli sulla nascita dello squadrismo fascista nel Piceno Sabato 6 maggio lo storico David Bidussa incontrerà gli studenti delle scuole superiori

125 Letture Cultura e Spettacoli

Nell’ambito del progetto di Cittadinanza attiva e didattica della storia COLTIVARE LA MEMORIA PER DIFENDERE LA DEMOCRAZIA che l’Anpi Provinciale di Ascoli Piceno tiene con le scuole in ottemperanza alla Convenzione con il Ministero dell’Istruzione, sabato 6 maggio alle ore 10.00 la libreria Rinascita ospiterà lo storico David Bidussa che incontrerà gli studenti delle scuole secondarie di Secondo grado ascolane.

Intellettuale di alto profilo, Bidussa ha curato il volume: Benito Mussolini. Scritti e discorsi 1904-1945, un’opera indispensabile per capire e mettere in prospettiva il portato linguistico, culturale e storico del fondatore del fascismo. L’incontro di studio verterà sull’eredità di Mussolini e sulla nascita dello squadrismo nel Piceno, grazie alla partecipazione di Costantino Di Sante, autore del libro Il Piceno in camicia nera. Dall’avvento del fascismo alla marcia su Roma nell’Ascolano.

Si parlerà anche di quelli che furono i primi squadristi e di come nacquero i primi Fasci di combattimento ad Ascoli Piceno e nella provincia. Un’occasione importante per conoscere come si è sviluppato il regime fascista e quanto ancora oggi di quella cultura totalitaria permane nella nostra società. Coordinerà la vicepresidente dell’Anpi provinciale Rita Forlini.

da: ANPI provinciale di Ascoli Piceno