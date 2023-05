Il Progetto “110&Lode” al Liceo Scientifico “Rosetti” di San Benedetto del Tronto Il secondo incontro è in programma martedì 16 maggio

Torna, anche al Liceo Scientifico “ B. Rosetti” di San Benedetto del Tronto, l’iniziativa “110&Lode” della Banca di Ripatransone e del Fermano, un progetto nato nel 2016 per celebrare l’anniversario ultracentenario dell’istituto bancario di credito cooperativo attraverso momenti formativi, di confronto e crescita con gli studenti sui temi dell’economia.

Il primo incontro è avvenuto, in presenza con le classi quarte delle sezioni A, B, C, D ed E: gli altri appuntamenti sono in calendario il 16 e il 23 maggio, con i docenti Silvia Rosetti, Stefania Pellei ed Elisabetta Finicelli.

“Voglio ringraziare il dirigente scolastico del Liceo Scientifico “Rosetti” di San Benedetto del Tronto, dottoressa Stefania Marini – ha dichiarato il direttore della Banca di Ripatransone e del Fermano, Vito Verdecchia – ed i coordinatori Geny Simone e Leone Damiani per aver permesso lo svolgimento di questo incontro, nell’ambito del programma PCTO che, da anni, ci permette di parlare con continuità agli studenti del nostro territorio. L’interesse che ho riscontrato negli studenti mi convince ancor di più dell’importanza di un dialogo sui temi dell’economia”.

“Grazie alla proficua collaborazione con la Banca di Ripatransone e del Fermano e la preziosa disponibilità del Dottor Verdecchia, il Liceo Rosetti ha potuto integrare e qualificare il percorso di orientamento (PCTO) nonchè quello di educazione civica, con l’ Educazione finanziaria – ha dichiarato la dirigente del Liceo, dottoressa Stefania Marini – In un’ottica interdisciplinare e trasversale, gli studenti acquisiscono conoscenze su finanza, risparmio e investimento, con l’obiettivo di renderli cittadini consapevoli, capaci di partecipare pienamente alla vita economica del Paese.”

Il primo modulo formativo ha riguardato “Lavoro, reddito e consumo”: seguiranno lezioni su “Risparmio e Investimento”, “Banca e gestione del denaro”, “Impresa e suo finanziamento” ed “Economia Civile”.

Il programma è in linea con i dettami formativi del FEduF, la Fondazione per l’Educazione Finanziaria e di Risparmio che opera con il Ministero dell’Istruzione e gli Uffici Scolastici sul territorio con programmi didattici mirati.

da: Banca di Ripatransone e del Fermano