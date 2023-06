Si avvicina la prima tappa della 14° edizione del Festival dell’Appennino In programma mercoledì 21 giugno a Palmiano

Con l’arrivo dell’estate torna il Festival dell’Appennino, inclusivo di natura, sotto la guida del BIM Tronto e Mete Picene, con la direzione artistica dell’associazione culturale Appennino Up. Una quattordicesima edizione ricca di appuntamenti che condurrà, tappa dopo tappa, alla riscoperta delle aree interne del Piceno e dei suoi splendidi borghi, favorendo il processo di rigenerazione e valorizzazione di questi luoghi.

“Solstizio d’estate”, mercoledì 21 giugno a Palmiano è l’evento di apertura di questa edizione che come da tradizione si apre nel giorno del passaggio alla nuova stagione. Appuntamento alle ore 16.15 presso Cerreto di Venarotta per poi partire alle 16:30 per l’escursione da Cerreto di Venarotta a Colle Amatucci di Palmiano. Il percorso ha una difficoltà E (Escursionistico per tutti) è lungo 7 km, andata e ritorno, con un dislivello di 355 mt per un tempo di percorrenza di circa 4 ore (andata e ritorno). Arrivati a Colle Amatucci di Palmiano ci sarà la presentazione del libro “Nella parte di Me stesso” con Francesco Eleuteri. Il Libro raccoglie la produzione teatrale di sette anni di attività, dal 2016 al 2023, dell’autore e attore che ha scelto di non fare più l’attore andando comunque in scena. La giornata si conclude alle ore 19:00 con il concerto “La strada per Agartha” con Leo Gassman, artista che ha portato all’ultimo Festival di Sanremo la canzone “Terzo Cuore”, ascolteremo questo ed altri brani estratti dal suo ultimo album godendoci il magico tramonto del Solstizio d’estate.

Dopo il concerto ripartiremo per rientro a Cerreto di Venarotta.

La partecipazione all’evento è gratuita, ma per questa data è necessaria la prenotazione al fine di garantirvi la migliore fruizione dell’evento, andando su “PRENOTA” clicca il tasto “PARTECIPERÒ” ed inserisci il numero di partecipanti e un recapito telefonico.

Raccomandazioni:

– Obbligatorio indossare scarpe da trekking

– Avere con sé almeno un litro d’acqua

– Portare felpa/k-way e telo/stuoia

– Consigliato un cambio completo da lasciare in auto

– Per gli escursionisti a piedi munirsi di torcia frontale per il rientro a Cerreto.

Note: Per chi vuole partecipare al solo concerto, si consiglia di parcheggiare lungo la strada provinciale 65, dall’incrocio con la Provinciale 93 (Venarotta-Force) dal bivio per Palmiano fino a Palmiano paese. Saranno presenti Protezione civile e Vigili x agevolare il parcheggio.

Nell’area concerto saranno presenti truck food.

Il Festival è finanziato dal Bim Tronto, Mete Picene e realizzato con la collaborazione artistica dall’Associazione culturale Appennino Up, con la collaborazione di Comete Impresa Sociale per la promozione delle attività accessibili, con il patrocinio e sostegno della Regione Marche, con il patrocinio della Provincia di Ascoli Piceno e dell’Ente Parco dei Monti Sibillini, in sinergia con i dieci Comuni, partner dell’evento, Acquasanta Terme, Arquata del Tronto, Castignano, Comunanza, Force, Montegallo, Montemonaco, Palmiano, Roccafluvione, Venarotta.

Per informazioni inviare una e-mail all’indirizzo info@festivaldellappennino.it. Tutte le informazioni riguardanti il calendario degli appuntamenti saranno reperibili sul sito www.festivaldellappennino.it.