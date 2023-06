Il Festival dell’Appennino prosegue sabato 1 e domenica 2 luglio La tappa si svolgerà presso il Lago di Gerosa

82 Letture Cultura e Spettacoli

Un terzo appuntamento del Festival dell’Appennino 2023 per prima volta aperto anche ai camperisti da tutta Italia e non solo, all’insegna dell’inclusività con attività e laboratori inclusivi a cura di Comete Impresa Sociale, avrà luogo sabato 1 luglio e domenica 2 luglio al Lago di Gerosa. La Compagnia dei Folli, un’eccellenza del nostro territorio di fama internazionale, composta da artisti e professionisti di alto livello, ci stupirà portando sul lago lo spettacolo aereomusicale Arcano. Un’occasione unica per promuovere il nostro territorio come destinazione turistica outdoor, attraverso il turismo itinerante con camperisti e amanti della van life, che avranno la possibilità di conoscere le bellezze naturali presenti nelle aree interne del Piceno. Non solo natura, per tutti coloro che accorreranno sarà possibile anche visitare i musei della rete museale Sistema Museale Piceno: il Museo di Arte Sacra di Comunanza e Montemonaco agli orari 10-12.30 e 17.30-20.00, piccoli gioielli in cui sono custodite importanti opere di Giuseppe Ghezzi, di Simone De Magistris e non solo, e il Museo della Sibilla a Montemonaco agli orari 10-12.30 e 16.00-18.30.

Sabato 1 luglio appuntamento alle ore 15.45 presso il lato sud del lago di Gerosa (il punto di ritrovo verrà adeguatamente segnalato) e partenza per l’escursione alle ore ore 16.00 , il percorso: San Giorgio all’Isola – Montemonaco (andata e ritorno) ha una difficoltà E, escursionistico per tutti, è lungo 7,10 km, con un dislivello di 382 m e un tempo di percorrenza di circa 3.30 ore (andata e ritorno).

*segnaliamo che questa escursione NON è inclusiva.

Durante l’escursione avremo con noi ospiti la famiglia di viaggiatori @thetripinthree.

Parallelamente all’escursione si svolgeranno, presso il lato sud del lago di Gerosa (il punto di ritrovo verrà adeguatamente segnalato), tre attività inclusive a cura di Comete Impresa Sociale per informazioni e dettagli prenotarsi ai numeri 370 1567741-324 5318420.

KAYAK ALL INCLUSIVE Escursione inclusiva in kayak sul lago di Gerosa con la guida Alessandro Ambrosi.

IL MIO PICCOLO QUADERNO DELLA NATURA Laboratorio naturalistico per bambini tenuto dalla guida ambientale escursionistica Rita Pignoloni

LANA PER TUTTILaboratorio inclusivo per famiglie tenuto dall’educatrice Claudia di Cosmo

* Tutte le Attività inclusive sonoparticolarmente adatte a disabilità cognitive e sensoriali, poco adatte a disabilità motoria

Al rientro dall’escursione cena libera con disponibilità di truck food sul posto.

Ore 21.30Spettacolo aereomusicale Arcano sulle rive del lago a cura della Compagnia dei Folli che incanteranno il pubblico, con una performance unica nel suo genere, regalando emozioni magiche sulle rive del lago.

Domenica 2 luglio alle ore 18.30 sarà possibile assistere al concerto a cura di JazzAp che ci farà vivere un pomeriggio magico sul lago, accompagnati dalle note jazz di Gegè Telesforo in Big Mama Legacy.

La partecipazione agli eventi (escursione, spettacolo e concerto) è gratuita ma è necessaria la prenotazione al fine di garantirvi la migliore fruizione dell’evento, andando su “PRENOTA” clicca il tasto “PARTECIPERÒ” in corrispondenza della data d’interesse (1 e/o 2 Luglio), ed inserisci il numero di partecipanti e un recapito telefonico.

Per le attività inclusive invece prenotarsi tramite i seguenti numeri di telefono: 370 1567741 – 324 5318420.

Note per i camperisti: al fine di garantire la migliore accoglienza presso l’area sosta attrezzata di Comunanza (coordinate GPS 42.951852, 13.408983) vi invitiamo a inviare email info@festivaldellappennino.it entro le ore 18 di venerdì 29 giugno con prenotazione sosta, al fine di organizzare bus navetta che collegheranno area sosta con il Lago di Gerosa per la partecipazione agli eventi e il rientro dopo gli spettacoli.

Raccomandazioni:

– Obbligatorio indossare scarpe da trekking

– Avere con sé almeno un litro d’acqua

– Portare felpa/k-way e telo/stuoia

– Consigliato un cambio completo da lasciare in auto.

Il Festival è finanziato dal Bim Tronto, Mete Picene e realizzato con la collaborazione artistica dall’Associazione culturale Appennino Up, con la collaborazione di Comete Impresa Sociale per la promozione delle attività accessibili, con il patrocinio e sostegno della Regione Marche, con il patrocinio della Provincia di Ascoli Piceno e dell’Ente Parco dei Monti Sibillini, in sinergia con i dieci Comuni, partner dell’evento, Acquasanta Terme, Arquata del Tronto, Castignano, Comunanza, Force, Montegallo, Montemonaco, Palmiano, Roccafluvione, Venarotta.

Per informazioni inviare una e-mail all’indirizzo info@festivaldellappennino.it. Tutte le informazioni riguardanti il calendario degli appuntamenti saranno reperibili sul sito www.festivaldellappennino.it.