Continuano gli appuntamenti nel Piceno con il Festival dell’Appenino Sabato 8 luglio tappa a Montemoro di Force

81 Letture Cultura e Spettacoli

Per il quarto appuntamento il Festival dell’Appennino arriva sabato 8 luglio a Montemoro di Force. Località nota nel Piceno per l’aneddoto che si cela dietro il detto “Ti vedo, non ti vedo Montemoro se l’asso di denari non mi viene”, si racconta che un possidente ripetesse ossessivamente questa frase mentre visionava lentamente le carte da gioco, in una partita, dove in palio c’era la sua tenuta di Montemoro. Vi porteremo alla scoperta delle bellezze naturalistiche del nostro entroterra e al rientro scopriremo che nei nostri borghi è possibile fare impresa ad alti livelli avendo con noi l’imprenditrice Daniela Diletti in arte “La Marchigiana” che dialogherà insieme al giornalista Raffaele Vitali. La serata si concluderà con la straordinaria Linda Valori, artista nota al grande pubblico che ci sorprenderà con il concerto intitolato “Terre Mamme” insieme al Daŭra Ĉielarko Trio.

Appuntamento alle ore 15.45 a Montemoro per poi partire alle ore 16.00. L’escursione, un anello con partenza e ritorno a Montemoro, ha una difficoltà E (Escursionistico per tutti) è lungo 5,62 km, con un dislivello di 372 mt (nella salita) e un tempo di percorrenza di circa 2.30 ore.

Al rientro dall’escursione Daniela Diletti, in arte “La Marchigiana” ci racconterà la sua esperienza da imprenditrice insieme al giornalista Raffaele Vitali. Una storia di rivoluzione imprenditoriale che parte dall’artigianato e dalle terre marchigiane.

Alle ore 20.00 cena libera, per chi vuole sarà possibile cenare presso il punto ristoro organizzato dalla Comunità di Montemoro con pasto completo al prezzo di € 12,00.

A chiudere la giornata alle ore 21.15 il Concerto intitolato “Terre Mamme” con Linda Valori e Daŭra Ĉielarko Trio, che daranno vita ad un connubio passionale, elegante, popolare e soprattutto ricercato dove i profumi del pane appena sfornato e del sugo mantecato della domenica mattina delle nostre nonne si incontrano con i profumi di Terre Mamme lontane tra argilla, vino, cumino e caffè.

La partecipazione all’evento è gratuita ma per questa data è consigliata la prenotazione al fine di garantirvi la migliore fruizione dell’evento, andando su “PRENOTA” clicca il tasto “PARTECIPERÒ” ed inserisci il numero di partecipanti e un recapito telefonico.

Raccomandazioni:

– Obbligatorio indossare scarpe da trekking

– Avere con sé almeno un litro d’acqua

– Portare felpa/k-way e telo/stuoia

– Consigliato un cambio completo da lasciare in auto.

FESTIVAL DELL’APPENINO 2023, INCLUSIVO DI NATURA

Il Festival è finanziato dal Bim Tronto, Mete Picene e realizzato con la collaborazione artistica dall’Associazione culturale Appennino Up, con la collaborazione di Comete Impresa Sociale per la promozione delle attività accessibili, con il patrocinio e sostegno della Regione Marche, con il patrocinio della Provincia di Ascoli Piceno e dell’Ente Parco dei Monti Sibillini, in sinergia con i dieci Comuni, partner dell’evento, Acquasanta Terme, Arquata del Tronto, Castignano, Comunanza, Force, Montegallo, Montemonaco, Palmiano, Roccafluvione, Venarotta.

Per informazioni inviare una e-mail all’indirizzo info@festivaldellappennino.it. Tutte le informazioni riguardanti il calendario degli appuntamenti saranno reperibili sul sito www.festivaldellappennino.it.