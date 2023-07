Il Festival dell’Appennino prosegue giovedì 20 luglio ad Arquata del Tronto Coinvolte le due frazioni di Forca di Presta e Pretare

Giovedì 20 Luglio per il sesto appuntamento del Festival dell’Appennino vi porteremo nella terra delle fate, dove le montagne incontrano le leggende: torniamo ad Arquata del Tronto, ci immergeremo nella vista mozzafiato di due meravigliose frazioni di Forca di Presta e Pretare.

Appuntamento alle 15.45 a Forca di Presta di Arquata del Tronto per poi partire alle ore 16.00. L’escursione inclusiva, a cura di Comete Impresa Sociale, sarà il “Sentiero per tutti” adatto a persone con disabilità motoria, cognitiva e sensoriale con disponibilità di 1 o 2 joëlette con accompagnatori.

Il percorso ha una difficoltà E (Escursionistico per tutti) è lungo 7 km andata e ritorno con un dislivello di 127 mt per un tempo di percorrenza di circa 2,30 ore (andata e ritorno).

Al rientro dall’escursione ci saranno due spettacoli in collaborazione con JAZZAP:

Alle ore 19:00 nei pressi del Rifugio degli Alpini di Forca di Presta, la performance di Mario Tozzi & Enzo Favata in “Mediterraneo, le radici di un Mito”. Mario Tozzi, il geologo noto al grande pubblico per le sue trasmissioni televisive, incontra Enzo Favata, sassofonista jazz apprezzato sulla scena internazionale.

Alle ore 21.30 a Pretare di Arquata del Tronto, concerto a cura di JazzAp Lorenzo De Finti Quartet “Mysterium Lunae”.

Tra le due performance sarà possibile cenare liberamente oppure ci sarà la possibilità di mangiare in due punti ristoro organizzati dall’Associazione Monte Vettore:

A Forca di Presta: pizza, acqua, vino e birra.

A Pretare: pasta, panino con la porchetta e bibita (costo 10 €)

La partecipazione all’evento è gratuita ma per questa data è necessaria la prenotazione al fine di garantirvi la migliore fruizione dell’evento:

Per l’escursione e la performance di Mario Tozzi & Enzo Favata: andando su “PRENOTA” clicca il tasto “PARTECIPERÒ” ed inserisci il numero di partecipanti e un recapito telefonico,

Per il concerto di Lorenzo De Finti Quartet contattare il Cotton Jazz Club di Ascoli Piceno

Raccomandazioni:

– Obbligatorio indossare scarpe da trekking

– Avere con sé almeno un litro d’acqua

– Portare felpa/k-way e telo/stuoia

– Consigliato un cambio completo da lasciare in auto

FESTIVAL DELL’APPENINO 2023, INCLUSIVO DI NATURA

Il Festival è finanziato dal Bim Tronto, Mete Picene e realizzato con la collaborazione artistica dall’Associazione culturale Appennino Up, con la collaborazione di Comete Impresa Sociale per la promozione delle attività accessibili, con il patrocinio e sostegno della Regione Marche, con il patrocinio della Provincia di Ascoli Piceno e dell’Ente Parco dei Monti Sibillini, in sinergia con i dieci Comuni, partner dell’evento, Acquasanta Terme, Arquata del Tronto, Castignano, Comunanza, Force, Montegallo, Montemonaco, Palmiano, Roccafluvione, Venarotta.

Per informazioni inviare una e-mail all’indirizzo info@festivaldellappennino.it. Tutte le informazioni riguardanti il calendario degli appuntamenti saranno reperibili sul sito www.festivaldellappennino.it.