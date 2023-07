Sabato 22 e domenica 23 luglio Monteprandone ospita la Picenum Cup 2023 La competizione ciclistica toccherà anche i territori di Monsampolo del Tronto e Acquaviva Picena

La Bike Racing Team ASD con il patrocinio del Comune di Monteprandone organizza l’evento sportivo agonistico “Picenum Cup 2023”, manifestazione ciclistica, agonistica e non, che intende promuovere l’offerta del territorio attraverso la partecipazione di atleti ed accompagnatori da tutta Italia.

Si tratta di una due giorni di gare ciclistiche che, novità di quest’anno, si svolgeranno sui territori dei Comuni di Monteprandone, Monsampolo del Tronto e Acquaviva Piceno. La Picenum Cup 2023 consta di due eventi, uno dedicato ai più piccoli e uno per adulti.

Nel pomeriggio di sabato 22 ci sarà la “Picenum Kids”, manifestazione riservata ai più piccini con prove di abilità in un percorso sterrato con ostacoli naturali e artificiali, in zona campo sportivo di Monteprandone. Tutti i piccoli partecipanti riceveranno una medaglia in dono.

Mentre la mattinata di domenica 23 luglio si terrà “Picenum Road”, gara su strada che, partendo sempre dal vecchio incasato di Monteprandone, si sposterà verso Centobuchi dove avrà il via la gara che sarà divisa in due parti: una pianeggiante e l’altra in salita verso Monsampolo, Acquaviva, con arrivo a Monteprandone.

Per maggiori informazioni e iscrizioni 3479015388 / 3386624037; bikeracingteam2018@gmail.com; pagina FB @BikeRacingTeamASD e Instagram @bike_racing_team_asd2018.