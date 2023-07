Doppio appuntamento nel week-end con il Festival dell’Appennino Sabato 29 luglio a Castignano, domenica 30 a Propezzano di Montegallo

Il Festival dell’Appennino questa weekend offre un doppio appuntamento: sabato 29 luglio andremo alla scoperta dei Calanchi di Castignano attraverso un paesaggio insolito e suggestivo, con pendii aridi e brulli che si presentano erosi in modo caratteristico mentre domenica 30 luglio torneremo nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini, alle pendici del Monte Vettore, a Propezzano di Montegallo. A Castignano vi sarà il concerto in collaborazione con JazzAp con Gianluca Petrella in “Cosmic Renaissance” mentre domenica a Propezzano di Montegallo ospiteremo il concerto di Marina Rei con Francesco Forni in “Donna che parla in fretta”.

Il programma di sabato 29 luglio prevede il ritrovo è alle ore 15.45 a Castignano per poi partire per l’escursione alle ore 16.00. L’escursione, un anello con partenza e ritorno a Castignano, ha una difficoltà E (Escursionistico per tutti) è lungo 7,8 km, con un dislivello di 250 mt (in salita) e un tempo di percorrenza di circa 3 ore (andata e ritorno).

Al rientro dall’escursione cena libera. Sarà possibile partecipare all’iniziativa “Percorso DiVino” che si svolgerà nel centro storico del Borgo: Ingresso libero ma per poter effettuare le degustazioni è necessario acquistare il kit-pass (calice, tracolla e mappa) al prezzo di € 15,00. Per maggiori informazioni su “Percorso DiVino” visitare i profili social dell’iniziativa. Durante la cena le vie del borgo saranno animate dalla Conturband, una Marching Band che unisce la tradizione Bandistica dell’Italia Meridionale ed il sound delle street band americane di New Orleans. Gli arrangiamenti musicali ricercati e le coreografie di alto impatto visivo trasmettono energia al pubblico dando movimento al suono.

Per tutti coloro che accorreranno sarà possibile visitare anche i musei della rete museale Sistema Museale Piceno: il Polo museale delle Icone sarà aperto sabato 29 e domenica 30 luglio dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 17.30 alle 20.00.

La giornata si conclude a Piazza San Pietro alle ore 21:30 con il concerto Jazz di Gianluca Petrella “Cosmic Renaissance” a cura di JazzAP . Gianluca Petrella, trombonista, è tra i più riconosciuti musicisti italiani nel mondo. Negli oltre 20 anni di carriera già trascorsi ha collaborato con artisti di fama internazionale scrivendo, performando e incidendo musica in maniera trasversale. Dal 2017 è entrato a far parte della band di Jovanotti.

Questo appuntamento è aperto anche ai camperisti: al fine di garantire la migliore accoglienza presso l’area sosta attrezzata di Castignano vi invitiamo a inviare un’email a info@festivaldellappennino.it entro le ore 18.00 di venerdì 28 luglio, per la prenotazione della sosta.

La partecipazione all’evento è gratuita ma per questa data è necessaria la prenotazione al fine di garantirvi la migliore fruizione dell’evento:

Per l’escursione: andando su “PRENOTA” clicca il tasto “PARTECIPERÒ” ed inserisci il numero di partecipanti e un recapito telefonico,

Per il concerto di Gianluca Petrella a Cotton Jazz Club Ascoli

Il programma di domenica 30 luglio prevede il ritrovo è alle ore 8.45 a Propezzano di Montegallo per poi partire per l’escursione alle ore 9.00. L’escursione, un anello con partenza e ritorno a Propezzano, ha una difficoltà E (Escursionistico per tutti) è lungo 5 km, con un dislivello di 230 mt e un tempo di percorrenza di circa 3 ore (andata e ritorno).

Al rientro dall’escursione pranzo libero, per chi vuole sarà possibile pranzare presso il punto ristoro organizzato dalla Comunità di Propezzano.

La giornata si conclude alle 15:30 con il Concerto Marina Rei con Francesco Forni in “Donna che parla in fretta” presso il prato della Chiesa di San Vito di Propezzano. Cantautrice dal timbro di voce inconfondibile con una carriera trentennale alle spalle, viene a presentarci il suo ultimo album live che raccoglie i suoi più grandi successi.

La partecipazione all’evento è gratuita ma per questa data è consigliata la prenotazione al fine di garantirvi la migliore fruizione dell’evento, andando su “PRENOTA” clicca il tasto “PARTECIPERÒ” ed inserisci il numero di partecipanti e un recapito telefonico.

Raccomandazioni:

– Obbligatorio indossare scarpe da trekking

– Avere con sé almeno un litro d’acqua

– Portare felpa/k-way e telo/stuoia

– Consigliato un cambio completo da lasciare in auto.

FESTIVAL DELL’APPENINO 2023, INCLUSIVO DI NATURA

Il Festival è finanziato dal Bim Tronto, Mete Picene e realizzato con la collaborazione artistica dall’Associazione culturale Appennino Up, con la collaborazione di Comete Impresa Sociale per la promozione delle attività accessibili, con il patrocinio e sostegno della Regione Marche, con il patrocinio della Provincia di Ascoli Piceno e dell’Ente Parco dei Monti Sibillini, in sinergia con i dieci Comuni, partner dell’evento, Acquasanta Terme, Arquata del Tronto, Castignano, Comunanza, Force, Montegallo, Montemonaco, Palmiano, Roccafluvione, Venarotta.

Per informazioni inviare una e-mail all’indirizzo info@festivaldellappennino.it. Tutte le informazioni riguardanti il calendario degli appuntamenti saranno reperibili sul sito www.festivaldellappennino.it.