Appuntamento ad Ascoli Piceno con il Gran Circo Monticelli Giovedì 3 e venerdì 4 agosto

Giovedì 3 e venerdì 4 agosto con Gran Circo Monticelli appuntamento ad Ascoli Piceno per tutta la famiglia all’Anfiteatro della Chiesa di San Giovanni Evangelista. Quattro spettacoli a ingresso gratuito dalle ore 21 animeranno il quartiere Monticelli offrendo un’occasione di svago al pubblico di tutte le età.

Apertura di serata, il 3 agosto, con Incursioni di danza urbana di Francesca Amy Amante, ballerina professionista ascolana di adozione e in pianta stabile a Praga, con il “suo” Kadamy”, un mix di potenza e creatività sospesa tra danza e arte marziale. Concepito come uno spettacolo muto, il pluripremiato Mago per svago di L’Abile Teatro in programma sempre il 3 agosto è in effetti tutt’altro che silenzioso. Un ritmo trascinante che nei suoi accenti racchiude i momenti più significativi della storia, un mago, il suo spettacolo e un assistente con grandi desideri in un susseguirsi di magie e giocoleria.

Due gli appuntamenti del 4 agosto. Ruote e acrobazie creano in Time to loop di Duo Kaos una storia di movimento, trasformazione e poesia. Un gioco sincronizzato, in cstante equilibrio, i personaggi con leggerezza e romanticismo iniziano a capire quanto siano uniti e insieme in grado di creare il loop perfetto. A seguire, conclude Gran Circo Monticelli, Habitato in cui dall’acrobatica al clown, passando per la Roue Cyr, Mariam Sallam racconta lo stravolgimento di un’attesa d’amore con note di poetica follia. Una chiamata inaspettata, un vecchio telefono e una casa stravagante sono gli ingredienti per questo viaggio fatto di risate, danze, trasformismo e acrobazie.

Informazioni: Biglietteria del Teatro 0736 298770, AMAT 071 2072439.