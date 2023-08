Schianto nei dintorni di Force, automobilista soccorso dall’eliambulanza L'incidente si è verificato nel primo pomeriggio di martedì 8 agosto

Due persone sono rimaste ferite nell’incidente stradale andato in scena nel territorio comunale di Force nelle prime ore del pomeriggio di martedì 8 agosto.

Lo scontro, che ha visto coinvolte due autovetture, si è verificato intorno alle ore 14.00 lungo la Strada Provinciale 93 “Venarottese”. I conducenti sono stati estratti dai rispettivi mezzi grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco provenienti dalla sede centrale di Ascoli Piceno: per uno di loro, i sanitari del 118 hanno richiesto il trasporto d’urgenza in eliambulanza presso l’ospedale regionale di Torrette di Ancona. Sul posto anche le forze dell’ordine per i rilievi attinenti a quanto accaduto.