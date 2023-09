Il programma delle celebrazioni per l’80° anniversario della Liberazione di Ascoli Piceno Eventi in programma nella mattinata di martedì 3 ottobre

Martedì 3 ottobre avrà luogo la celebrazione dell’80° anniversario dell’inizio della lotta di liberazione in Ascoli Piceno. Verranno rievocati i drammatici eventi storici del 3 ottobre 1943 quando i partigiani, tra i primi in Italia, combatterono sul Colle San Marco contro un intero reggimento sacrificando numerose giovani vite.

“Si rinnova l’omaggio solenne verso quanti si batterono per l’affermazione degli ideali, di democrazia e di libertà – evidenzia il Presidente Loggi – un dovere della memoria rievocata in luoghi simbolo della nostra Provincia insignita della Medaglia d’Oro al Valor militare per attività partigiana”.

La manifestazione, organizzata dalla Provincia, insieme al Comune di Ascoli Piceno e l’A.N.P.I. provinciale, avrà inizio alle ore 9.15 con la deposizione della corona presso il monumento ai caduti a P.zza Roma. Quindi, alle 9.45, le autorità civili e militari si ritroveranno a Colle San Marco, dove alle 10, si svolgerà la deposizione delle corone sul cippo e sul Sacrario ai Caduti per la Resistenza. Dopo gli interventi delle autorità, la cerimonia si concluderà, alle 11, con la celebrazione della Santa Messa in onore di tutti i Caduti.