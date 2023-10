Tutto pronto ad Ascoli per il workshop teatrale “Oltre la maschera” Dal 13 al 15 ottobre al Palafolli

È con grande entusiasmo che la Compagnia dei Folli annuncia il prossimo arrivo a Ascoli Piceno del workshop teatrale “Oltre la Maschera, alla ricerca del nostro io interiore“. Questo emozionante evento avrà luogo al Teatro Palafolli nei giorni 13, 14 e 15 ottobre 2023 e sarà guidato da Andrea Brugnera, rinomato esperto teatrale.

Organizzato dalla Compagnia dei Folli all’interno del progetto “MYMA – Myths & Masks of the future” co-finanziato dall’Unione Europea nell’ambito di Europa Creativa, il workshop sarà un’esperienza unica per operatori di teatro sociale e persone con disabilità.

Il workshop “Oltre la Maschera” si propone di andare oltre le apparenze esterne e di scavare a fondo nel nostro io interiore, esplorando le emozioni, i desideri e le sfumature della personalità umana attraverso l’arte scenica.

Il laboratorio teatrale sarà incentrato sulla scoperta della maschera in rapporto all’individualità dell’attore, passando attraverso temi di cruciale importanza quali la costruzione del Totem, l’energia, lo studio della gestualità e delle espressioni facciali, il rapporto con gli oggetti e la caratterizzazione di ogni singolo personaggio in base alle diverse tipologie di maschera.

Andrea Brugnera, un maestro dell’arte teatrale, guiderà i partecipanti in un viaggio di auto-scoperta che li aiuterà a liberare il proprio potenziale creativo e ad abbracciare la loro autenticità.

Andrea Brugnera è presidente dell’associazione “Kamina Teatro” di Orvieto, attore e direttore artistico del progetto “MYMA- Myths & Masks of the future”, si è formato a Venezia alla scuola “L’Avogaria”: Scuola per la formazione dell’attore della Commedia dell’Arte, vanta inoltre innumerevoli occasioni di studio, formazione e lavoro all’estero dall’Università di St.Andrews in Scozia, passando per Berlino, Parigi, New York e Boston.

Il progetto, co-finanziato dall’Unione Europea all’interno del programma “Europa Creativa”, mira a promuovere un approccio innovativo all’uso della maschera nel teatro europeo, riscoprendone le origini antropologiche e rilanciandone l’uso nelle arti performative, al fine di restituire al teatro la dimensione rituale collettiva nella quale ritrovare un nuovo forte rapporto con il mito.

Leader del progetto “MYMA- Myths & Masks of the future” è la “Compagnia dei Folli s.r.l. di Ascoli Piceno, in partenariato con il prestigioso “Centro Maschere e Strutture Gestuali Amleto e Donato Sartori” di Abano Terme, l’associazione internazionale “Open Street Aibsl” con sede a Bruxelles (Belgio), la compagnia “Cirq’ O Vent” di Montreuil-sur-Mer (Francia) e la compagnia “Proscenium” di Gliwice (Polonia), in associazione con la Fondazione Centro Studi Città di Orvieto.