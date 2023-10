Presentato il programma della 16° edizione di Ascolinscena Otto gli appuntamenti in programma presso il PalaFolli

Prenderà il via il prossimo 18 novembre la XVI Edizione di Ascolinscena Rassegna di commedie che si svolge ogni anno presso il Teatro PalaFolli di Ascoli Piceno.

Organizzata da Castoretto Libero, DonAttori e Li Freciute con la collaborazione della Compagnia dei Folli, Ascolinscena propone 8 appuntamenti con la comicità e il divertimento.

Il cartellone della nuova edizione è nato dopo le selezioni finali a cui hanno partecipato 54 compagnie da tutta Italia proponendo spettacoli differenti ma tutti particolarmente comici.

Il cartellone prevede 6 spettacoli in concorso, 1 debutto fuori concorso e la serata di Avis in Corto durante la quale sarà possibile assistere a corti teatrali a tema libero e a cui seguirà la Serata di Premiazioni.

Gli spettacoli in programma per Ascolinscena 2023-24 sono stati selezionati dalla giuria degli organizzatori e sono risultati tutti di alta qualità artistica e capaci di affrontare i temi più disparati con la lente dell’ironia e della comicità. Dai consueti tradimenti amorosi, fino alle difficoltà nei rapporti familiari o a misteriose sparizioni, gli spettacoli in programma al PalaFolli saranno in grado di coinvolgere il pubblico in avvincenti storie in cui risata e divertimento non mancheranno.

Questi gli spettacoli della XVI Edizione di Ascolinscena:

Sabato 18 novembre 2023 “Tre preti per una besciamella” – Compagnia dei Teatranti (Bisceglie– BT)

Sabato 02 dicembre 2023 “Virata di bordo” – Teatropernoi (Napoli)

Sabato 13 gennaio 2024 “Killer” – Teatro di Sabbia (Vicenza)

Sabato 20 gennaio 2024 “Il morto sta bene in salute” – Compagnia Teatrale Arca (Trevi – PG)

Sabato 03 febbraio 2024 “Il dio della carneficina” – Gruppo Teatro Tempe e Compagnia Teatrale Maskere (Carugate-MI)

Sabato 17 febbraio 2024 “Che disastro di spettacolo!” – C.T.L. Lab (Sermoneta – LT)

Sabato 02 marzo 2024 “Baroni si nasce” – Compagnia Teatrale Li Freciute (Ascoli Piceno)

SPETTACOLO FUORI CONCORSO

Sabato 09 marzo 2024 Avis In Corto – concorso di Corti Teatrali a tema libero in collaborazione con Avis Provinciale di Ascoli Piceno – a seguire Serata Premiazioni Ascolinscena

Da lunedì 16 ottobre 2023 è possibile acquistare gli abbonamenti e fino al 27 ottobre si potrà esercitare il diritto di prelazione per i vecchi abbonati e a partire dal 6 novembre sarà possibile acquistare i biglietti singoli per ogni spettacolo.

Costi:

Abbonamento (8 spettacoli): € 70,00

Biglietto singolo spettacolo: € 12,00.

Info www.palafolli.it – 0736 35 22 11 (orario biglietteria PalaFolli – dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:00).