Prende il via la rassegna teatrale Ascolinscena Sabato 18 novembre la Compagnia dei Teatranti porterà al PalaFolli lo spettacolo "Tre preti per una besciamella"

Sabato 18 novembre 2023 alle ore 21:00 al PalaFolli di Ascoli Piceno andrà in scena il primo spettacolo in concorso della XVI Edizione di Ascolinscena.

La rassegna di commedie del Teatro PalaFolli avrà inizio con lo spassoso spettacolo della Compagnia dei Teatranti che giunge direttamente da Bisceglie per la messa in scena di “Tre preti per una besciamella”.

La storia, scritta da Tonio Logoluso, racconta le vicende che accadono in una sagrestia di una chiesa di paese di una qualsiasi provincia italiana. Tutto ruota intorno a sei incredibili confessioni che risulteranno essere terribilmente vere nel loro paradosso. Una famiglia causa un esaurimento nervoso senza precedenti a Don Remigio e Don Cosimino, due preti che hanno la sventura di confessare in sequenza: la madre, i due figli gemelli, la suocera e il coro delle Sempiterne.

“Tre preti per una besciamella” è una girandola di situazioni di estrema comicità che prendono il via da questa fantomatica besciamella, “messa nel piatto” sin dalla prima confessione e che si ritrova puntualmente nei sei quadri che compongono l’opera. Una “ricetta” di spettacolo per tutte le età e per tutti i gusti: raffinata, saporita, invitante e soprattutto divertente!

Sul palco saliranno Enzo Ciani, Enzo Matichecchia, Michele Schiavone, Noemi Mazzola, Lella Mastropasqua, Elida Musci, Mimmo Milillo, Francesco Di Tondo, Kejvi Cepete. Ad aiutare gli attori ci sarà il tecnico di scena Giuseppe Sasso.

Con “Tre preti per una besciamella” inizierà ufficialmente il concorso Ascolinscena che anche quest’anno assegnerà i premi per i migliori attori e per il miglior spettacolo. Il pubblico abbonato alla Rassegna avrà il compito di assegnare il Premio Gradimento del Pubblico. Inoltre, dallo scorso anno, i vincitori del Miglior Spettacolo, premio assegnato dalla giuria degli organizzatori, ha l’onore di partecipare al cartellone “L’estate di San Martino”, rassegna di teatro della Rete Intesa Teatro Amatoriale costituita da vari comuni della provincia di Pisa con ente capofila il Comune di Castelfranco di Sotto, e la possibilità di vincere il Premio Città di San Miniato, giunto nel 2023 alla XXVI edizione.

Gli spettacoli in concorso per la XVI Edizione di Ascolinscena sono 6 e andranno in scena fino al prossimo marzo 2024, quando verranno annunciate le candidature e assegnati i premi durante la Serata delle Premiazioni.

La Rassegna Ascolinscena è organizzata dalle compagnie Castoretto Libero, DonAttori e Li Feciute con la collaborazione della Compagnia dei Folli ed è sostenuta da Uilt – Unione Italiana Libero Spettacolo, della sezione Marche, e Fainplast srl. Da quest’anno si tornerà ad incontrarsi subito dopo lo spettacolo presso il bar del PalaFoilli con la degustazione di vini offerti dalla Cantina Corte de’ Conti di Ancona e dalla Cantina Velenosi di Ascoli Piceno, il tutto accompagnato da stuzzichini offerti dal Tigre di Villa Pigna.

E’ ancora possibile sottoscrivere l’abbonamento alla Rassegna Ascolinscena ed acquistare i biglietti presso il PalaFolli teatro oppure on-line sul sito www.palafolli.it.

Inizio spettacolo sabato 18 novembre ore 21:00, costo biglietto € 12,00.

Info:0736-352211 oppure www.palafolli.it