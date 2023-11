Secondo spettacolo sabato 2 dicembre per la rassegna “Ascolinscena” Al PalaFolli è la volta di "Virata di bordo"

Sabato 2 dicembre 2023 alle ore 21:00 al PalaFolli di Ascoli Piceno andrà in scena il secondo appuntamento della Rassegna Ascolinscena. Ospiti del teatro ascolano saranno gli attori della Compagnia TeatroPerNoi di Napoli con uno spettacolo scritto da Titina De Filippo dal titolo “Virata di bordo”.

Titina De Filippo, ago della bilancia tra due titanti del teatro come Eduardo e Peppino, ha scritto “Virata di bordo” nel 1960 prima di ritirarsi completamente dalle scene. La commedia narra, tra risvolti comici e drammatici, le paure di un genitore di perdere il proprio figlio a causa di eventi che hanno sempre funestato la sua “variopinta” famiglia.

La regia dello spettacolo ha dato una visione leggera al racconto della storia, esaltando gli spunti comici che l’autore ha scritto nelle battute di ogni personaggio ma senza tralasciare la riflessione sulla natura umana, tipica caratteristica del teatro defilippiano.

La Compagnia Teatropernoi è attiva dal 1975 ed ha portato in scena innumerevoli lavori, assicurandosi riconoscimenti e premi in tutta Italia. In “Virata di bordo” gli attori sono guidati dalla regia di Marisa Mignano.

Lo spettacolo di sabato 2 dicembre è il secondo in concorso e parteciperà all’assegnazione dei premi per i migliori attori e per il miglior spettacolo. Il pubblico abbonato alla Rassegna avrà il compito di assegnare il Premio Gradimento del Pubblico.

La Rassegna Ascolinscena è organizzata dalle compagnie Castoretto Libero, DonAttori e Li Feciute con la collaborazione della Compagnia dei Folli ed è sostenuta da Uilt – Unione Italiana Libero Spettacolo, della sezione Marche, e Fainplast srl. Da quest’anno si tornerà ad incontrarsi subito dopo lo spettacolo presso il bar del PalaFoilli con la degustazione di vini offerti dalla Cantina Corte de’ Conti di Ancona e dalla Cantina Velenosi di Ascoli Piceno, il tutto accompagnato da stuzzichini offerti dal Tigre di Villa Pigna.

Si possono acquistare i biglietti presso il PalaFolli teatro oppure on-line sul sito www.palafolli.it.

Inizio spettacolo sabato2 dicembre ore 21:00, costo biglietto € 12,00.

Info: 0736-352211 oppure www.palafolli.it