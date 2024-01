La rassegna teatrale Ascolinscena prosegue nella serata di sabato 20 gennaio Appuntamento al PalaFolli (ore 21.00) con lo spettacolo "Il morto sta bene in salute"

Sabato 20 gennaio alle ore 21:00 nuovo appuntamento con l’edizione 2024 di Ascolinscena, rassegna di commedie del Teatro PalaFolli di Ascoli Piceno.

Ospiti del palco ascolano saranno gli attori della Compagnia Teatrale Arca di Trevi, in provincia di Perugia, con lo spettacolo “Il morto sta bene in salute” di Gaetano Di Maio con la regia di Graziano Sirci.

L’Arca torna in concorso ad Ascolinscena dopo l’ultima partecipazione nell’edizione 2019-2020 con una commedia in cui raccontano, in una sorta di giallo comico, le vicissitudini dei gestori di una piccola pensione. Gennaro e Nannina, per far fronte a debiti e rinnovare il locale, prendono in “prestito” una bella somma “lasciata” in una valigia. Essi sono all’oscuro che la somma era stata versata ad un killer per eliminare una persona. Il variopinto cocktail della trama, fatta di Killer, milioni spariti, tresche amorose e di vari equivoci, bugie e raggiri si svolge a ritmo serrato nella piccola pensione a conduzione familiare che si chiama “Pensione della tranquillità” ma che, per ironia della sorte, sarà tutt’altro che tranquilla.

La Compagnia Teatrale Arca nasce nel 1980 in occasione della messa in scena della commedia “Renzo e Lucia 15 Anni Dopo”, parodia della celeberrima opera del Manzoni. La Compagnia prende il nome “ARCA” a testimonianza della volontà dei fondatori di considerare la neonata Compagnia come un’enorme nave nella quale ognuno che ne fa richiesta può salpare diretto alla scoperta dell’affascinante mondo del teatro. Nel 1982 viene messo in scena il secondo spettacolo: “Semo tutti commendatò” di Stelvio Sbardella a cui negli anni seguirà la produzione di più di 20 spettacoli con repliche in Umbria e in tutta Italia. Grazie alla caparbietà di Nadio Beddini e Graziano Sirci che si preoccupano di ricercare in continuazione nuovi aspiranti attori, la Compagnia riesce a contare sempre su nuova linfa e vitalità. A partire dal 1987 un contributo viene anche dall’assiduo impegno di Gaetano Stella che fondando la compagnia denominata “La Bottega dell’ARCA” dà la possibilità a ragazzi dai 10 anni di recitare sul palcoscenico e divenire parte del “vivaio” ufficiale della Compagnia madre.

Ascolinscena è organizzata da Castoretto Libero, DonAttori, Li Freciute e Compagnia dei Folli e giunge quest’anno alla sua sedicecima edizione.

Lo spettacolo “Il morto sta bene in salute” partecipa al concorso per l’assegnazione dei Premi Ascolinscena, assegnati dal pubblico abbonato e dalla giuria selezionata.

Dopo lo spettacolo, sarà possibile incontrare gli attori presso il Bar del PalaFolli durante la consueta degustazione di Vini offerta dalla Cantina Terre de’ Conti di Pianello di Ostra (AN). La degustazione sarà accompagnata da stuzzichini proposti dal Tigre di Villa Pigna.

Ascolinscena rinnova la proposta di spettacoli comici e divertenti con un esilarante testo in cui gli elementi della commedia sono tutti rispettati, dal tono leggero alla comicità verbale e visiva. Vi aspettiamo quindi per una serata di risate al Teatro PalaFolli di Ascoli Piceno.

Biglietti disponibili presso il PalaFolli teatro oppure on-line sul sito www.palafolli.it.

Inizio spettacolo sabato 20 gennaio 2024 ore 21:00 – costo biglietto € 12,00.

Info: 0736-352211 oppure www.palafolli.it