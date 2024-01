Grande successo ad Ascoli per lo spettacolo della compagnia teatrale Arca Tutto esaurito al PalaFolli per "Il morto sta bene in salute", appuntamento della rassegna Ascolinscena

Tutto esaurito sabato scorso 20 gennaio al Teatro PalaFolli di Ascoli Piceno per lo spettacolo della Compagnia Arca di Trevi “Il morto sta bene in salute” di Gaetano Di Maio con la regia di Graziano Sirci.

La commedia, con continui colpi di scena, ha divertito gli oltre 200 ospiti che hanno riempito il teatro e che hanno trascorso due ore di puro svago. L’avventura raccontata è ambientata in una pensione i cui gestori, Gennaro e Nannina, trovano una valigia piena di soldi con i quali vorrebbero saldare alcuni debiti. Da questo momento la commedia è stata tutto un susseguirsi di gags, equivoci per un variopinto racconto della trama fatta di killer, tresche amorose, bugie e raggiri.

Gli attori perugini sono stati accolti da applausi e tanti sorrisi, anche dopo lo spettacolo quando, durante la consueta degustazione di vino al PalaFolli, hanno offerto al pubblico un dolce tipico del loro territorio, la rocciata umbra. Grazie a questa sorpresa, il bar del PalaFolli è stato particolarmente affollato dagli spettatori che si sono intrattenuti con gli attori.

La Compagnia teatrale Arca è tornata ad Ascolinscena dopo l’ultima partecipazione del 2021 e forte di premi e riconoscimenti degli anni passati, ha portato al PalaFolli uno spettacolo molto apprezzato.

La Compagnia Teatrale Arca nasce nel 1980 e negli anni ha portato i propri spettacoli in giro per l’Italia. Grazie alla caparbietà di Nadio Beddini e Graziano Sirci che si preoccupano di ricercare in continuazione nuovi aspiranti attori, la Compagnia riesce a contare sempre su nuova linfa e vitalità. A partire dal 1987 un contributo viene anche dall’assiduo impegno di Gaetano Stella che fondando la compagnia denominata “La Bottega dell’ARCA” dà la possibilità a ragazzi dai 10 anni di recitare sul palcoscenico e divenire parte del “vivaio” ufficiale della Compagnia madre.

Ascolinscena è organizzata da Castoretto Libero, DonAttori, Li Freciute e Compagnia dei Folli e giunge quest’anno alla sua sedicecima edizione e si ringraziano la Uilt – Unione Italiana Libero Teatro, la Fainplast, Cantine Terre de’ Conti e Tigre di Villa Pigna.

Prossimo appuntamento con Ascolinscena sarà sabato 3 febbraio 2024 con lo spettacolo “Il Dio della carneficina” del Gruppo Teatro Tempo e Compagnia Teatrale Maskere di Carugate (MI).

Biglietti disponibili presso il PalaFolli teatro oppure on-line sul sito www.palafolli.it.

Inizio spettacoli Ascolinscena ore 21:00 – costo biglietto € 12,00.

Info:0736-352211 oppure www.palafolli.it