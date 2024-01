Ultimo appuntamento con l’edizione invernale di “Giochi in Grotta” Domenica 28 gennaio presso il centro sociale Ischia I di Grottammare

Ultimo appello per “Giochi in Grotta” che domenica prossima, 28 gennaio saluta la “winter edition” con il terzo appuntamento ospitato nel centro sociale Ischia I.

I volontari dell’associazione Spazio ludico torneranno negli spazi aggregativi del quartiere Ischia I (via Bruni), con i loro giochi di ruolo e da tavolo per un altro pomeriggio di divertimento, aperto a tutte le età. Le sessioni di gioco si terranno dalle ore 16 alle ore 20.

Assistiti dai più esperti giocatori di Spazio ludico, i partecipanti potranno mettersi alla prova con i giochi di ruolo, intrattenendosi con storie a tema fantasy come Dungeons and Dragons 5e o Goblin Slayer; gli amanti delle ambientazioni steam punk con Vulcania, ricco di azioni cinematografiche, complotti e investigazioni; gli appassionati di miniature potranno cimentarsi in Dark Heresy ispirato alla saga di Warhammer 40k; per quelli attratti dai misteri e dall’esoterismo c’è il dark fantasy Rayn. Non mancheranno titoli come L’ultima torcia, dove l’ambientazione fantasy si mischia a uno stile di gioco survival e per i più tradizionalisti Mano Sinistra NecroBriscola, un gioco di ruolo originalissimo, ispirato alla briscola. L’offerta prevede anche vari titoli di giochi da tavolo.

“Giochi in Grotta” è una rassegna di intrattenimento ludico nata come evento estivo nel centro storico ed evolutasi nel tempo con un’appendice invernale pure molto partecipata. L’iniziativa è gratuita e aperta a tutti senza limiti di età. Nell’intento dell’Amministrazione comunale, che la sostiene e la organizza affidandosi all’associazione Spazio ludico di San Benedetto del Tronto, c’è la duplice finalità di offrire occasioni di divertimento e momenti di socialità, oltre che di scambio intergenerazionale.

Info e prenotazioni tavoli da gioco su www.spazioludico.it o via Whatsapp al numero 340.3418349.