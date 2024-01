La rassegna teatrale Ascolinscena prosegue nella serata di sabato 3 febbraio In scena al PalaFolli (ore 21.00) "Il Dio della carneficina" del Gruppo Teatro Tempo

Sabato 3 febbraio alle ore 21:00 torna al Teatro PalaFolli di Ascoli Piceno il Gruppo Teatro Tempo di Carugate (MI) con il capolavoro di Yasmina Reza “Il Dio della carneficina”. Il nuovo appuntamento con l’edizione 2024 di Ascolinscena, vede il ritorno di una delle compagnie che negli anni passati si sono affermate ricevendo premi e riconoscimenti dalla Rassegna ascolana.

Lo spettacolo, che nasce da una collaborazione con la Compagnia Teatrale MASKERE di Opera, si caratterizza per la sua divertente e spietata ironia. Uno humour corrosivo e una sorta di noncurante cinismo che svelano allo spettatore l’irrimediabile natura crudele e selvaggia degli esseri umani, nascosta dietro la parvenza di una rispettabile famiglia borghese dei giorni nostri. Una commedia tanto amara quanto realistica che racconta il lento sgretolarsi delle maschere di benevolenza, tolleranza, apertura mentale e dirittura morale che indossiamo quotidianamente.

“Il dio della carneficina” (o del massacro) è uno dei testi teatrali più famosi di Yasmina Reza, reso celebre anche dalla trasposizione cinematografica di Roman Polanski. In un bel salotto borghese due rispettabili coppie di genitori si incontrano per parlare civilmente del litigio avvenuto tra i rispettivi figli durante un pomeriggio di giochi ai giardinetti. L’iniziale clima cortese e civile ben presto lascia posto agli istinti più bassi. I quattro adulti si ritroveranno, loro malgrado, a scontrarsi violentemente, non solo a parole, in uno psicodramma ben scritto e coinvolgente, che lascerà lo spettatore senza parole.

Nata nel 1983, pur prediligendo il genere comico-brillante, nel baule dei ricordi del gruppo figurano anche esperienze nei generi classico, musicale, giallo e favolistico. Dal coraggio di Rosaria Colombo, la fondatrice del Gruppo, l’insieme dei giovani attori è divenuta una compagnia teatrale tra le più apprezzate, ampliando la propria attività che non si è limitata alla messa in scena di spettacoli. Il Gruppo ha all’attivo collaborazioni con realtà culturali e sociali del proprio territorio, organizza ogni anno una rassegna di teatro e cura, dal 2001, la più ricca biblioteca elettronica di testi teatrali.

L’attività del gruppo è prepotentemente esplosa dal 1995 con gli spettacoli LA CENA DEI CRETINI che, ad oggi, vanta più di 100 repliche, con RUMORS di Neil Simon, che ne ha seguito le orme, e con l’apprezzatissima GLI ALLEGRI CHIRURGHI che ancora sta raccogliendo i sinceri apprezzamenti di pubblico e organizzazione. Recentemente si è aggiunto alle proposte del Gruppo la commedia LE PRENOM – Cena tra amici, con la quale ha vinto diversi premi ad Ascolinscena.

Sabato 3 febbraio il Gruppo Teatro Tempo con la Compagnia Teatrale MASKERE porterà in scena “Il Dio della carneficina” con la speranza di conquistare altri Premi della Rassegna ascolana.

Ascolinscena è organizzata da Castoretto Libero, DonAttori, Li Freciute e Compagnia dei Folli con il sostegno di UILT – Unione Italiana Libero Teatro.

Dopo lo spettacolo, sarà possibile incontrare gli attori presso il Bar del PalaFolli durante la consueta degustazione di Vini offerta dalla Cantina Terre de’ Conti di Pianello di Ostra (AN). La degustazione sarà accompagnata da stuzzichini proposti dal Tigre di Villa Pigna.

Biglietti disponibili presso il PalaFolli teatro oppure on-line sul sito www.palafolli.it.

Inizio spettacolo sabato 3 febbraio 2024 ore 21:00 – costo biglietto € 12,00.

Info:0736-352211 oppure www.palafolli.it